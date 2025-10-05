ETV Bharat / state

गाजियाबाद में सिपाहियों ने रची जेल से बंदी को भगाने की साजिश, दोनों सस्पेंड

सिपाहियों ने बंदियों को निजी वाहन के माध्यम से भगाने की साजिश रचनी चाही. फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है.

गाजियाबाद में दो सिपाही गिरफ्तार
गाजियाबाद में दो सिपाही गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 5, 2025 at 4:18 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, जिला कारागार में दो सिपाही राहुल कुमार और सचिन कुमार पहुंचे और बंदी को नोएडा पेशी पर ले जाने के लिए आदेश दिखाया. पुलिसकर्मियों ने एक बंदी को साथ लेकर जाने के लिए कहा, लेकिन जेल प्रशासन ने कहा कि आदेश में छह बंदियों का नाम लिखा है तो सभी को एक साथ भेजा जाएगा. इसपर ने एक बंदी को ही पेशी पर ले जाने की बात कही गई. जब शासन को मामला संदिग्ध लगा तो आला अधिकारियों को सूचना दी गई.

मामले को लेकर जब जानकारी की गई तो पता चला कि रिजर्व पुलिस लाइन, गाजियाबाद से 4 अक्टूबर को कोई राजकीय वाहन और किसी भी पुलिसकर्मी की बंदी पेशी जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए ड्यूटी नहीं लगाई गई है. जब इस मामले में और तहकीकात की गई तो पता चला कि आरक्षी सचिन कुमार और राहुल कुमार अपने निजी वाहन से बंदी को डासना जेल से भागने की मंशा से डासना जेल से लेने गए थे.

सूर्यबली मौर्य, सहायक पुलिस आयुक्त, कविनगर (ETV Bharat)

फिलहाल तहरीर पर कवि नगर थाने में आरक्षी सचिन कुमार और राहुल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार किया है. सचिन कुमार 2016 में यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था, जबकि राहुल कुमार ने 2015 में ज्वाइन किया था. दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. रिजर्व पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक चंद्रभान सिंह की तरफ से कवि नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

रिजर्व पुलिस लाइंस गाजियाबाद के आरआई द्वितीय चन्द्रभान सिंह की तरफ से थाना कविनगर में तहरीर दी गई कि पुलिस लाइंस में नियुक्त दो आरक्षी सचिन कुमार और राहुल कुमार ने डासना जेल पर जाकर दो अभियुक्त विजेन्द्र और वंश को भगाने का प्रयास किया. इस सूचना पर थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है. सचिन कुमार और राहुल कुमार को अभिरक्षा में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. - सूर्यबली मौर्य, सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर

