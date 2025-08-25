ETV Bharat / state

एसपी ऑफिस में कांस्टबेल की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, बच्ची को जमीन पर लिटाकर सुसाइड करने की कोशिश की - SULTANPUR NEWS

महिला ने अपने पति पर दूसरी महिला के संबंध होने का लगाया आरोप, पुलिस पति-पत्नी को समझाया

महिला को अपने साथ ले जातीं महिला सिपाही. (Etv Bharat)
Published : August 25, 2025 at 6:15 PM IST

सुल्तानपुर: डायल 112 के तैनात कांस्टेबल की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया. महिला का आरोप है कि पति दूसरी महिला के साथ रहता है. महिला सिपाहियों द्वारा महिला को एसपी ऑफिस में ले जाया गया. यहां महिला ने मोटरसाइकिल पर चढ़कर नीम के पेड़ में आत्महत्या करने के लिए दुपट्टा फंसाने की कोशिश की. हालांकि मौके पर मौजूद सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और महिला थाने ले गई.

एसपी ऑफिस पत्नी का आरोप है कि उसके पति के दूसरी महिला के साथ संबंध है, जिससे उसका व उसकी दुधमुंही बच्ची का भविष्य अंधकारमय हो गया है. बार-बार समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं है. उसकी शादी दो साल पहले हुई थी और वह रायबरेली जिले की निवासी है. पति की कार्यशैली से वह परेशान है. इसी बात को लेकर सोमवार को एसपी कार्यालय के सामने सड़क पर दुधमुंही बच्ची को लेकर बैठ गई.

जानकारी होते ही महिला सिपाही उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले गई. जहां उसने बच्ची को जमीन पर लिटाकर आत्महत्या करने के लिए नीम के पेड़ में फंदा लगाने की कोशिश की. लेकिन महिला सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची महिला थाना प्रभारी निरीक्षक हंसमती उसे महिला थाने ले गई. जहां उसके पति को बुलाकर काउंसलिंग चल रही है.

महिला व उसके पति आरक्षी अभिषेक यादव का मामला काफी दिनों से चर्चा में है. पूर्व में कुड़वार थाना क्षेत्र की युवती से संबंध को लेकर भी ड्रामा हो चुका है. जिसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी के निवेदन पर एसपी ने सिपाही अभिषेक को अखंडनगर स्थानांतरित कर दिया था. वहीं, कुछ दिन पहले ही यह सिपाही बल्दीराय थाने पर स्थानांतरण कराकर पीआरवी पर पहुंच गया. कुड़वार में निवास करता है.

अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि पति-पत्नी का पारिवारिक विवाद है. दोनों को परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है. सिपाही वर्तमान में थाना बल्दीराय क्षेत्र के पीआरबी संख्या 6686 पर तैनात है. पूर्व में कुड़वार थाने पर तैनात था. पत्नी की शिकायत पर उसका तबादला कर दिया गया था.

