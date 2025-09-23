गुरुग्राम में कॉन्स्टेबल की मौत से सनसनी, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर की कोठी के गार्ड रूम में मिला शव
Constable dies in Gurugram: गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के सरकारी बंगले में गार्ड के रूप में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल ने आत्महत्या कर ली.
Published : September 23, 2025 at 12:24 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के सरकारी बंगले में गार्ड के रूप में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल ने आत्महत्या कर ली. मंगलवार सुबह दूसरे सहकर्मी ने इसकी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कॉन्स्टेबल को अस्पताल दाखिल कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक कॉन्स्टेबल की पहचान 49 वर्षीय जगबीर सिंह के रूप में हुई है, जो झज्जर जिले के भूरावास गांव का रहने वाला था.
राव नरबीर की कोठी में कॉन्सटेबल ने की आत्महत्या: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक पहली नजर में लग रहा है कि कॉन्स्टेबल ने आत्महत्या की है. हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. पुलिस के मुताबिक मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. गार्ड रूम में ही जगबीर ने आत्महत्या की. यह घटना रात करीब 2:30 बजे की है.
मंत्री की कोठी के प्रवेश द्वार पर लगी थी ड्यूटी: कॉन्स्टेबल जगबीर सिंह की ड्यूटी राव नरबीर सिंह के बंगले के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी के तौर पर लगी थी. मंगलवार की रात, जब उनका सहकर्मी नियमित जांच के लिए गार्ड रूम पहुंचा, तो उसने जगबीर को फर्श पर गिरा पाया. सहकर्मी ने तुरंत सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जगबीर को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने सहकर्मी और परिजनों से की पूछताछ: गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि "मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कॉन्स्टेबल ने आत्महत्या क्यों की? उनके परिवार वालों और सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके. ये भी जांच की जा रही है कि क्या जगबीर किसी मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या या कार्यस्थल से संबंधित दबाव में थे?"
परिजनों ने नहीं मिली शिकायत: सिविल लाइन थाना एसएचओ कृष्ण ने बताया कि "रात को ढाई बजे की घटना है. सुबह पांच बजे हमें सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. सुबह आठ बजे आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया. मृतक कॉन्स्टेबल झज्जर जिले का रहने वाला था. उसके परिजन पहुंच गए हैं. अभी उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है."
ये भी पढ़ें- जींद में दो वर्षीय बच्ची का शव मिला, मुंह में ठूंसा था कपड़ा, कंबल में लिपटी मिली लाश
ये भी पढ़ें- कैथल के अस्पताल में भर्ती महिला के साथ छेड़छाड़, प्राइवेट पार्ट्स छूने का आरोप