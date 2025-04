ETV Bharat / state

बिहार के बेतिया पुलिस लाइन में फायरिंग, साथी सिपाही ने ही सिर में मारी 11 गोलियां - CONSTABLE SHOT DEAD

बेतिया: बिहार के बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेतिया पुलिस लाइन में एक सिपाही ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात सिपाही सरबजीत ने अपने साथी सिपाही सोनू कुमार को गोलियों से छलनी कर दिया. सिपाही सोनू कुमार को कुल 11 गोलियां मारी गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही बेतिया पुलिस लाइन में चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय पहुंच गए. सिपाही ने साथी को मारी 11 गोलियां: सिपाही सरबजीत इंसास राइफल लेकर फायरिंग कर रहा था और उसने एक के बाद एक सिपाही सोनू के सिर में 11 गोलियां दाग दी. फायरिंग की आवाज से पुलिस लाइन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मृतक सिपाही सोनू कुमार भभुआ जिले का रहने वाले था. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत पगली घंटी बजाई, तबतक सरबजीत इंसास राइफल लेकर छत पर चढ़ गया जिसे काबू करने के लिए पुलिस लाइन में अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. बेतिया में सिपाही की हत्या (ETV Bharat)

फायरिंग करने वाला सिपाही गिरफ्तार: बता दें कि फायरिंग करने वाले सिपाही सरबजीत को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह आरा जिले का निवासी है. घटना के बाद चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय मौके पर पहुंचे हैं. पुलिस लाइन के पुलिस बैरक में सोनू कुमार का शव पड़ा हुआ है. जहां पर पुलिस जांच कर रही है. मुफस्सिल थाना में एसडीपीओ विवेक दीप सिपाही सरबजीत से पूछताछ कर रहे हैं. क्या फायरिंग के पीछे है पुराना विवाद?: बताया जा रहा है कि सिपाही सोनू और सिपाही सरबजीत के बीच पुराना विवाद था, जिसे लेकर सरबजीत ने सोनू को निशाना बना कर गोलियों से मार डाला. दोनों सिपाही कुछ दिन पहले सिकटा थाने से बेतिया पुलिस लाइन में ट्रांसफर हुए थे और यहां उनकी ड्यूटी लगाई गई थी. डीआईजी हर किशोर राय ने कहा कि घटना में इंसास राइफल का इस्तेमाल किया गया है और कुल 11 राउंड गोली चली. पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है और आरोपी सिपाही के पास से हथियार भी जब्त कर लिया गया है. सिपाही ने साथी सिपाही को मारी गोली (ETV Bharat) "इंसास राइफल से गोली मारी गई है. लगभग 11 राउंड गोली चली है. एक सिपाही को टारगेट करके गोली मारी गई है. दोनों सिपाही का पुराना विवाद बताया जा रहा है. पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है. जिस सिपाही ने गोली मारी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और हथियार को भी जब्त किया गया है."-हरकिशोर राय, डीआईजी, चंपारण रेंज पढ़ें-ट्रेनिंग के दौरान हुआ मिस फायरिंग, बिहार पुलिस की दो महिला सिपाही को लगी गोली

