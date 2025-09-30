ETV Bharat / state

आरक्षक को दूसरी शादी पड़ी महंगी, पहली पत्नी ने दूसरी बीवी के खिलाफ लिखाई FIR, पति हुआ फरार

आरोपी आरक्षक की दोनों पत्नियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. मामले में कौन सही है और कौन गलत है इस बात का पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन महिला की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है: कृष्ण कुमार चंद्राकर, डीएसपी, कवर्धा

आरक्षक ने कर रखी है 2 शादियां: आरोपी आरक्षक कबीरधाम जिले में पोस्टेड है. आरोप है कि पहली पत्नी के रहते हुए उसने दूसरा विवाह किया. अब आरक्षक की दूसरी पत्नी ने आरक्षक पर शिकायत दर्ज कराई है. आरक्षक की पहली पत्नी का कहना है कि उसके साथ काम करने वाली उसकी सहेली से उसके पति की दोस्ती हो गई.

कवर्धा: कबीरधार जिले में अजीबो गरीब मामला केस सामने आया है. यहां एक आरक्षक ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचा ली. अब पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि मामला थाने तक जा पहुंचा. पत्नी पत्नी का आरोप है कि उसके पति के खिलाफ दूसरी पत्नी ने झूठे और फर्जी ब्लैकमेल के मामले दर्ज कराए हैं. इधर शिकायत थाने तक जैसे ही पहुंची दो शादियां करने वाला आरक्षक फरार हो गया है. पुलिस अब अपने ही विभाग के फरार आरक्षक की भी तलाश कर रही है.

पहले की दोस्ती फिर की पैसों की मांग: दोस्ती जब बढ़ी तो आरक्षक की सहेली ने घर आना जाना शुरु कर दिया. आरक्षरक ने पत्नी की सहेली से फोन पर बात करनी शुरु कर दी. दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई. आरक्षक की पहली पत्नी का आरोप है कि उसकी सहेली ने कुछ दिनों बाद उसके पति को ब्लैकमेल करना शुरु कर दिया. आरोप है कि सहेली ने दबाव बनाकर आरक्षक से शादी कर ली. पीड़ित के मुताबिक दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की. शादी के बाद दूसरी बीवी ने आरक्षक को ब्लैकमेल करना शुरु कर दिया. आरक्षक की पहली पत्नी का आरोप है कि दूसरी बीवी ने उसके पति से मोबाइल फोन, स्कूटी खरीदने के लिए पैसों की मांग करनी शुरु कर दी.

मेरे पति को उसने फंसाया है. मेरे पति से 45 लाख की डिमांड की है. उसने दबाव बनाकर शादी कराया. मेरे पति ने मुझे बताया कि दबाव में आकर उसने शादी की. पति ने बताया कि उससे कई बार लाखों रुपए लिए और गाड़ी और मोबाइल भी खरीदवाया. मेरे घर में उसका आना जाना था. मेरे पास फोटो वीडियो सभी मौजूद है. मेरे घर में आकर उसने जान से मारने की धमकी दी. जब मैंने शोर मचाया तो लोगों ने मेरी मदद की. पुलिस ने मेरी अबतक कोई मदद नहीं की. मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं: श्रद्धा मिश्रा, पहली पत्नी

पहली पत्नी पहुंची एसपी से मदद मांगने: आरक्षरक की पहली पत्नी अब मदद और न्याय की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची है. पीड़िता ने एसपी और कलेक्टर से मदद की मांग की है. पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी सहेली ने उसके पति को अपने जाल में फंसाकर उससे लाखों की नकदी वसूल की है. पीड़ित ने पुलिस के सामने बताया कि उसके पास पैसों की वसूली के सारे सबूत भी मौजूद हैं.

आरक्षक के खिलाफ थाने में शोषण का मामला दर्ज: पीड़ित पहली पत्नी का आरोप है कि शुरुआत में उसका पति उसे पैसे देता रहा लेकिन जब महिला का लालच बढ़ता गया तो वो लोग परेशान हो गए. पीड़ित की शिकायत है कि उसके पति के खिलाफ दूसरी बीवी ने थाने में झूठी शिकायत भी शारीरिक शोषण का दर्ज करा दिया. शिकायत दर्ज होने पर आरोपी आरक्षक भी फरार हो गया. पीड़ित पहली पत्नी का कहना है कि उसके पति की दूसरी पत्नी काफी चालक है और उसके चक्कर में दो युवक पहले ही उससे तंग आकर आत्महत्या कर चुके हैं.

दूसरी पत्नी का आरोपों से इंकार, मांगी इच्छामृत्यु: वहीं, दूसरी पत्नी का आरोप है की आरक्षक ने उससे झूठ बोलकर शादी की. उसे ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है. आरक्षक पति की सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी महिला ने थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होने के 19 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. दूसरी पत्नी ने भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की है.

कवर्धा पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों का निकाला जुलूस, मुस्लिम समाज ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म: कांग्रेसियों ने बनाई जांच टीम, कबीरधाम पुलिस ने की इनाम की घोषणा

कवर्धा: आरक्षक पर शारीरिक शोषण का आरोप, 18 दिन बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी, युवती ने मांगी इच्छा मृत्यु