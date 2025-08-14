रायपुर: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख जारी की है. व्यापम पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के तहत आरक्षक के कई पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा लेगा. जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 5 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे.

14 सितंबर को परीक्षा: जारी कार्यक्रम के अनुसार, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2025 शाम 5 बजे है. परीक्षा 14 सितंबर 2025 (रविवार) को होगी और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी. वहीं परीक्षा प्रवेश पत्र 8 सितंबर 2025 से उपलब्ध होंगे और परीक्षा 5 संभागीय मुख्यालयों में होगी.

भर्ती परीक्षा प्रक्रिया तारीखें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 05-08-2025 (मंगलवार) ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 27-08-2025 (बुधवार) परीक्षा तिथि 14-09-2025 (रविवार) परीक्षा समय प्रातःकाल (2 घंटे) प्रवेश पत्र जारी 08-09-2025 (सोमवार) परीक्षा केंद्र 05 संभागीय मुख्यालय

आवेदन शुरू ──────► आवेदन समाप्त ──────► प्रवेश पत्र जारी ──────► परीक्षा

05 अगस्त 27 अगस्त 08 सितंबर 14 सितंबर

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: उम्मीदवारों को आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन के दौरान सावधानीपूर्वक सभी विवरण भरने और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

ऑनलाइन करना होगा भुगतान: व्यापम ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा. साथ ही नियमानुसार स्थानीय निवासियों को छूट दी जाएगी. अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.

विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी vyapam.cgstate.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.