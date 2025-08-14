ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में भर्ती: आवेदन 5 अगस्त से, परीक्षा 14 सितंबर को, जानिए अहम तारीखें - CONSTABLE RECRUITMENT EXAM

छत्तीसगढ़ व्यापमं ने जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तारीख घोषित की है.

constable recruitment exam
छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में भर्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 3:03 PM IST

2 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख जारी की है. व्यापम पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के तहत आरक्षक के कई पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा लेगा. जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 5 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे.

14 सितंबर को परीक्षा: जारी कार्यक्रम के अनुसार, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2025 शाम 5 बजे है. परीक्षा 14 सितंबर 2025 (रविवार) को होगी और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी. वहीं परीक्षा प्रवेश पत्र 8 सितंबर 2025 से उपलब्ध होंगे और परीक्षा 5 संभागीय मुख्यालयों में होगी.

भर्ती परीक्षा प्रक्रियातारीखें
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ05-08-2025 (मंगलवार)
ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि27-08-2025 (बुधवार)
परीक्षा तिथि14-09-2025 (रविवार)
परीक्षा समयप्रातःकाल (2 घंटे)
प्रवेश पत्र जारी08-09-2025 (सोमवार)
परीक्षा केंद्र05 संभागीय मुख्यालय

आवेदन शुरू ──────► आवेदन समाप्त ──────► प्रवेश पत्र जारी ──────► परीक्षा

05 अगस्त 27 अगस्त 08 सितंबर 14 सितंबर

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: उम्मीदवारों को आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन के दौरान सावधानीपूर्वक सभी विवरण भरने और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

ऑनलाइन करना होगा भुगतान: व्यापम ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा. साथ ही नियमानुसार स्थानीय निवासियों को छूट दी जाएगी. अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.

विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी vyapam.cgstate.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

दंतेवाड़ा में ऑफिस असिस्टेंट और भृत्य की भर्ती, 12 अगस्त तक मांगे गए आवेदन, जानिए पूरी जानकारी
सरकारी कॉलेजों में वैकेंसी, जनभागीदारी और अतिथि व्याख्याता के पदों पर भर्ती
छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का दूसरा चरण शुरू, 14 सितंबर को लिखित परीक्षा, यहां जानिए पूरी डिटेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख जारी की है. व्यापम पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के तहत आरक्षक के कई पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा लेगा. जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 5 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे.

14 सितंबर को परीक्षा: जारी कार्यक्रम के अनुसार, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2025 शाम 5 बजे है. परीक्षा 14 सितंबर 2025 (रविवार) को होगी और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी. वहीं परीक्षा प्रवेश पत्र 8 सितंबर 2025 से उपलब्ध होंगे और परीक्षा 5 संभागीय मुख्यालयों में होगी.

भर्ती परीक्षा प्रक्रियातारीखें
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ05-08-2025 (मंगलवार)
ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि27-08-2025 (बुधवार)
परीक्षा तिथि14-09-2025 (रविवार)
परीक्षा समयप्रातःकाल (2 घंटे)
प्रवेश पत्र जारी08-09-2025 (सोमवार)
परीक्षा केंद्र05 संभागीय मुख्यालय

आवेदन शुरू ──────► आवेदन समाप्त ──────► प्रवेश पत्र जारी ──────► परीक्षा

05 अगस्त 27 अगस्त 08 सितंबर 14 सितंबर

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: उम्मीदवारों को आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन के दौरान सावधानीपूर्वक सभी विवरण भरने और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

ऑनलाइन करना होगा भुगतान: व्यापम ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा. साथ ही नियमानुसार स्थानीय निवासियों को छूट दी जाएगी. अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.

विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी vyapam.cgstate.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

दंतेवाड़ा में ऑफिस असिस्टेंट और भृत्य की भर्ती, 12 अगस्त तक मांगे गए आवेदन, जानिए पूरी जानकारी
सरकारी कॉलेजों में वैकेंसी, जनभागीदारी और अतिथि व्याख्याता के पदों पर भर्ती
छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का दूसरा चरण शुरू, 14 सितंबर को लिखित परीक्षा, यहां जानिए पूरी डिटेल

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH DATE ANNOUNCEआरक्षक भर्ती परीक्षाPHQछत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडलCONSTABLE RECRUITMENT EXAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.