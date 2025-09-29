कांस्टेबल भर्ती-2025: खेल कोटे के नियम बदलने से गुस्साए खिलाड़ियों का पैदल मार्च
राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अंक खत्म करने और सीईटी की अनिवार्यता से खफा हैं खिलाड़ी.
September 29, 2025
September 29, 2025
जयपुर: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती-2025 में खेल कोटे से जुड़े नियमों में बदलाव के विरोध में अब खिलाड़ी लामबंद होने लगे हैं. इस भर्ती में खेल कोटे से नियुक्ति के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) अनिवार्य किया गया है. खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए इस भर्ती में अंकों का प्रावधान खत्म कर दिया गया. इन नियमों में बदलाव की मांग लेकर सोमवार को खिलाड़ियों ने कलेक्ट्रेट सर्किल से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
खिलाड़ियों की अगुवाई कर रहे राजस्थान बॉस्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान दानवीर सिंह भाटी का कहना है कि 2020 और 2022 की कांस्टेबल भर्ती में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को योग्य माना गया. उनकी उपलब्धियों के आधार पर अंक भी दिए गए. सीनियर नेशनल, फेडरेशन कप, नेशनल गेम्स में भाग लेने पर 17 और जूनियर व सब जूनियर चैंपियनशिप में शामिल खिलाड़ियों को 16 नंबर दिए गए थे.
2024 में 56 में से तीन पद भरे: भाटी ने बताया कि 2024 की कांस्टेबल भर्ती में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को योग्य माना गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए. इसके चलते खेल कोटे से आरक्षित 56 में से महज तीन पद भरे गए और 53 पद खाली रहे. अब कांस्टेबल भर्ती में राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए अंकों का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. इसके चलते राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी भर्ती के अयोग्य हो गए.
मांगें नहीं मानी तो आंदोलन: पूर्व नेशनल खिलाड़ी राजू बॉक्सर का कहना है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की अनिवार्यता खिलाड़ियों पर थोपी गई है. इस दोहरी मार ने खिलाड़ियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया. कांस्टेबल भर्ती में खेल कोटे से नियुक्ति के लिए सीईटी की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए. साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को भी पहले की तरह अंक मिलने चाहिए. इन्हीं मांगों को लेकर पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन दिया है. कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति तैयार करेंगे.