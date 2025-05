ETV Bharat / state

रेत तस्करों ने की आरक्षक की हत्या, अवैध खनन रोकने गई थी टीम - CONSTABLE MURDERED

रेत तस्करों ने की आरक्षक की हत्या ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 12, 2025 at 12:30 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 12:57 PM IST 3 Min Read

बलरामपुर : बलरामपुर में रेत तस्करों का आतंक देखने को मिला है.इस दौरान आरोपियों ने तस्करी रोकने गए पेट्रोलिंग टीम के आरक्षक को भी नहीं छोड़ा.तस्करों ने कन्हर नदी के पास तस्करी रोकने गए आरक्षक शिव बच्चन सिंह को रेत से भरे ट्रैक्टर से टक्कर मार दी.जिससे आरक्षक की मौत हो गई.सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरक्षक के शव का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए रामानुजगंज जिला अस्पताल भेजा.

सनावल थाना में पदस्थ था आरक्षक : आरक्षक शिव बच्चन सिंह की पोस्टिंग सनावल थाने में थी. इसी दौरान सनावल थाना क्षेत्र के ग्राम धौली में कन्हर नदी से अवैध तरीके से रेत उत्खनन और तस्करी की सूचना उन्हें मिली. देर रात पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. जहां नदी से रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था. जब आरक्षक शिव बच्चन ने रेत लोड वाहन को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उन्हें कुचल दिया. जिससे घटना स्थल पर ही पुलिस आरक्षक शिव बच्चन सिंह ने दम तोड़ दिया. मृतक आरक्षक धमनी गांव के निवासी थी. इस मामले में बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर रमनलाल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. इसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा. एसडीओपी सहित पांच थाने की टीम जांच के लिए रवाना हुई है. मामले की जांच किया जा रहा है. जांच के बाद मामले में केस दर्ज किया जाएगा. एसडीओपी सहित पांच थाने की टीम जांच के लिए रवाना हुई है. घटना स्थल पर पहुंचकर भी जांच किया जा रहा है. जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी - वैभव बैंकर रमनलाल, एसपी

