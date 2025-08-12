ETV Bharat / state

ये कैसी मोहब्बत? कांस्टेबल ने लव मैरिज के 10 दिन बाद ही पत्नी को उतारा मौत के घाट, मरते दम तक घोंपा चाकू - MURDER IN BASTI

बस्ती सदर कोतवाली के जेल गेट पुलिस चौकी के पास की घटना, कई साल अफेयर के बाद की थी शादी

माया गौड़ा और गामा निषाद. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 1:38 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 1:43 PM IST

बस्तीः जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यूपी पुलिस के सिपाही ने जिस युवती से बेइंतहा मोहब्बत की और पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था, उसकी ही जान ले ली. लव मैरिज के 10 दिन बाद ही चाकू से घोंप कर सिपाही ने पत्नी की हत्या कर दी. कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल गेट चौकी के पास हुई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या करने के बाद पुलिस को दी सूचनाः डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी के मुताबिक, गोरखपुर के रहने वाला कांस्टेबल गामा निषाद जिले में तैनात है. गामा ने करीब 10 दिन पहले ही अपनी प्रेमिका माया गौड़ से कोर्ट में विवाह किया था. शादी के बाद दोनों जेल गेट चौकी के पास किराए के मकान में रह रहे थे. मकान मालिक के मुताबिक पति और पत्नी के बीच लगातार किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था. बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात पति-पत्नी के बीच फिर से तीखी बहस हुई. विवाद इतना गहराया कि गुस्से में आकर सिपाही गामा निषाद ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए. उसने तब तक चाकू मारना जारी रखा जब तक कि उसकी पत्नी ने दम नहीं तोड़ दिया. इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद खुद गामा निषाद ने ही पुलिस को सूचना दी.

सिपाही मौके से गिरफ्तारः जैसे ही इस हत्याकांड की खबर पुलिस को मिली पूरे महकमे में हड़कंप मच गया. तुरंत पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी और कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी सिपाही को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.

चाकू से पेट में किया ताबड़तोड़ कई वारः पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि रात में सूचना मिली कि डीसीआरबी में तैनात सिपाही गामा निषाद ने अपनी वाइफ के पेट में चाकू मार कर हत्या कर दी है. दोनों ने 10 दिन पहले लव मैरिज की थी. शादी के बाद से दोनों में मतभेद की वजह से झगड़े हो रहे थे. रात दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ. इसके बादसब्जी काटने वाले चाकू से सिपाही ने अपनी पत्नी के पेट में कई बार वार कर मौत के घाट उतार दिया गए. आरोपी सिपाही को हिरासत ने ले लिए गया है, शव को कब्जे ने लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतने कम समय में पति-पत्नी के बीच विवाद इतना क्यों बढ़ गया कि इसका अंत हत्या पर हुआ.

कोर्ट में काम करती थी युवतीः जानकारी के मुताबिक, मुंडेरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी चंदा गांव की रहने माया गौड़ कोर्ट में संविदा पर डाटा फीडिंग का काम करती थी. कोर्ट में आते-जाते सिपाही गामा और माया के बीच प्रेम हो गया था. कई साल तक दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता गया. इसके बाद दोनों ने 10 दिन पहले कोर्ट मैरिज शादी कर ली थी. शादी के बाद दोनों किराए के मकान में रह रहे थे.

