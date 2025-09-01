ETV Bharat / state

कमरे में प्रेमी के साथ थी सिपाही पत्नी, अचानक पहुंच गया कांस्टेबल पति, जानिए फिर क्या हुआ - KUSHINAGAR NEWS

प्रेमी भी पुलिस विभाग में, पति-पत्नी और वो, तीनों एक ही जिले में हैं तैनात.

कुशीनगर में पति-पत्नी और वो, तीनों पुलिस विभाग में तैनात.
कुशीनगर में पति-पत्नी और वो, तीनों पुलिस विभाग में तैनात. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 9:14 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 10:01 AM IST

4 Min Read

कुशीनगर: जिले के कसया नगर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसकी पुलिस महकमे में चर्चा बनी है. यहां किराए के मकान में रहने वाले कांस्टेबल ने पत्नी को रंगे हाथ उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया. पत्नी और उसका प्रेमी भी पुलिस विभाग में सिपाही हैं तथा दोनों की तैनाती जिले के अलग-अलग थानों में है. जानकारी पर स्थानीय पुलिस पहुंची तो सिपाही पत्नी अपने प्रेमी को बचाने के लिए अड़ गई. पुलिस तीनों को पकड़कर थाने ले गई. इस मामले में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीर देते हुए आशंका जताई है कि उसकी हत्या हो सकती है.

प्रेमी को बचाने के लिए दरवाजे पर ताला लगा खड़ी हो गई पत्नी: रविवार सुबह का वाकया है. कुशीनगर में ही तैनात कांस्टेबल सुबह अपने घर पहुंचा तो सिपाही पत्नी दूसरे पुलिसकर्मी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली. ये देख कांस्टेबल ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगा. इधर, पत्नी ने भी अंदर से दरवाजा बंद कर दिया. मोहल्ले के लोग भी शोर सुनकर जुट गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस पहुंची तो सिपाही पत्नी दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं थी. काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला. अंदर कमरे में पत्नी ने तब तक वर्दी पहन ली थी. हालांकि वहां प्रेमी नहीं दिखा. पति ने पाया कि दूसरे रूम पर बाहर से ताला लगा है. पत्नी को जब इसे खोलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया.

हालांकि, कमरे में प्रेमी की मौजूदगी पता चल गई थी. पति-पत्नी में देर तक तकरार चली. पत्नी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और किसी भी कीमत पर प्रेमी को सौंपन के लिए तैयार नहीं थी. आखिरकार ताला तोड़ा गया, लेकिन प्रेमी ने अंदर से रूम का दरवाजा बंद कर लिया था. काफी देर बाद उसने दरवाजा खोला. दरवाजा खुलते ही कांस्टेबल पति उस पर टूट पड़ा, लेकिन साथ खड़े अन्य पुलिसकर्मियों ने बीचबचाव किया. इधर, सिपाही पत्नी अपने प्रेमी के बचाव में पूरी तरह खड़ी रही. पुलिस तीनों को थाने ले गई. पति का आरोप है कि उसके ड्यूटी पर जाते ही पत्नी प्रेमी को बुला लेती थी. उसे इसका पहले से संदेह था, इसीलिए वह अचानक घर पहुंच गया, जिसके बाद पत्नी की करतूत सामने आ गई. बाहर खड़े लोग हैरान थे कि पति, पत्नी और वो, तीनों एक ही महकमे में तैनात हैं.

कांस्टेबल पति ने लगाए ये आरोप: मूलत: बलिया के रहने वाले कांस्टेबल पति ने कसया थाने में तहरीर देते हुए पत्नी पर कई आरोप लगाए हैं. कहा है कि उसकी शादी दो साल पहले 2023 में हुई थी. पत्नी बलिया की ही रहने वाली है और पुलिस विभाग में आरक्षी है. दोनों की तैनाती कुशीनगर में है. पत्नी का जिले में ही तैनात एक अन्य सिपाही से प्रेम प्रसंग है. वह उससे बातें करती है. संदेह होने पर रविवार सुबह अचानक अपने आवास पर पहुंच गया. वहां पत्नी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी. उसके विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. अब वह पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है. उसे डर है कि पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है.

इधर, पुलिस महकमे में कुछ ही देर में यह वाकया चर्चा का विषय बन गया. इस बारे में एसएचओ कसया अमित कुमार शर्मा ने कहा कि यह पति-पत्नी के बीच का विवाद है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में सीएम योगी और उनके ओएसडी पर अभद्र टिप्पणी; भाजपा विधायक का भाई गिरफ्तार, दर्ज हुए 7 मुकदमे

कुशीनगर: जिले के कसया नगर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसकी पुलिस महकमे में चर्चा बनी है. यहां किराए के मकान में रहने वाले कांस्टेबल ने पत्नी को रंगे हाथ उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया. पत्नी और उसका प्रेमी भी पुलिस विभाग में सिपाही हैं तथा दोनों की तैनाती जिले के अलग-अलग थानों में है. जानकारी पर स्थानीय पुलिस पहुंची तो सिपाही पत्नी अपने प्रेमी को बचाने के लिए अड़ गई. पुलिस तीनों को पकड़कर थाने ले गई. इस मामले में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीर देते हुए आशंका जताई है कि उसकी हत्या हो सकती है.

प्रेमी को बचाने के लिए दरवाजे पर ताला लगा खड़ी हो गई पत्नी: रविवार सुबह का वाकया है. कुशीनगर में ही तैनात कांस्टेबल सुबह अपने घर पहुंचा तो सिपाही पत्नी दूसरे पुलिसकर्मी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली. ये देख कांस्टेबल ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगा. इधर, पत्नी ने भी अंदर से दरवाजा बंद कर दिया. मोहल्ले के लोग भी शोर सुनकर जुट गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस पहुंची तो सिपाही पत्नी दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं थी. काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला. अंदर कमरे में पत्नी ने तब तक वर्दी पहन ली थी. हालांकि वहां प्रेमी नहीं दिखा. पति ने पाया कि दूसरे रूम पर बाहर से ताला लगा है. पत्नी को जब इसे खोलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया.

हालांकि, कमरे में प्रेमी की मौजूदगी पता चल गई थी. पति-पत्नी में देर तक तकरार चली. पत्नी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और किसी भी कीमत पर प्रेमी को सौंपन के लिए तैयार नहीं थी. आखिरकार ताला तोड़ा गया, लेकिन प्रेमी ने अंदर से रूम का दरवाजा बंद कर लिया था. काफी देर बाद उसने दरवाजा खोला. दरवाजा खुलते ही कांस्टेबल पति उस पर टूट पड़ा, लेकिन साथ खड़े अन्य पुलिसकर्मियों ने बीचबचाव किया. इधर, सिपाही पत्नी अपने प्रेमी के बचाव में पूरी तरह खड़ी रही. पुलिस तीनों को थाने ले गई. पति का आरोप है कि उसके ड्यूटी पर जाते ही पत्नी प्रेमी को बुला लेती थी. उसे इसका पहले से संदेह था, इसीलिए वह अचानक घर पहुंच गया, जिसके बाद पत्नी की करतूत सामने आ गई. बाहर खड़े लोग हैरान थे कि पति, पत्नी और वो, तीनों एक ही महकमे में तैनात हैं.

कांस्टेबल पति ने लगाए ये आरोप: मूलत: बलिया के रहने वाले कांस्टेबल पति ने कसया थाने में तहरीर देते हुए पत्नी पर कई आरोप लगाए हैं. कहा है कि उसकी शादी दो साल पहले 2023 में हुई थी. पत्नी बलिया की ही रहने वाली है और पुलिस विभाग में आरक्षी है. दोनों की तैनाती कुशीनगर में है. पत्नी का जिले में ही तैनात एक अन्य सिपाही से प्रेम प्रसंग है. वह उससे बातें करती है. संदेह होने पर रविवार सुबह अचानक अपने आवास पर पहुंच गया. वहां पत्नी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी. उसके विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. अब वह पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है. उसे डर है कि पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है.

इधर, पुलिस महकमे में कुछ ही देर में यह वाकया चर्चा का विषय बन गया. इस बारे में एसएचओ कसया अमित कुमार शर्मा ने कहा कि यह पति-पत्नी के बीच का विवाद है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में सीएम योगी और उनके ओएसडी पर अभद्र टिप्पणी; भाजपा विधायक का भाई गिरफ्तार, दर्ज हुए 7 मुकदमे

Last Updated : September 1, 2025 at 10:01 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KUSHINAGAR CONSTABLE HUSBAND WIFEKUSHINAGAR WIFE CAUGHT WITH LOVERKUSHINAGAR KASYA AREAकांस्टेबल पत्नी को प्रेमी संग पकड़ाKUSHINAGAR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.