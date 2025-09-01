कुशीनगर: जिले के कसया नगर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसकी पुलिस महकमे में चर्चा बनी है. यहां किराए के मकान में रहने वाले कांस्टेबल ने पत्नी को रंगे हाथ उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया. पत्नी और उसका प्रेमी भी पुलिस विभाग में सिपाही हैं तथा दोनों की तैनाती जिले के अलग-अलग थानों में है. जानकारी पर स्थानीय पुलिस पहुंची तो सिपाही पत्नी अपने प्रेमी को बचाने के लिए अड़ गई. पुलिस तीनों को पकड़कर थाने ले गई. इस मामले में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीर देते हुए आशंका जताई है कि उसकी हत्या हो सकती है.

प्रेमी को बचाने के लिए दरवाजे पर ताला लगा खड़ी हो गई पत्नी: रविवार सुबह का वाकया है. कुशीनगर में ही तैनात कांस्टेबल सुबह अपने घर पहुंचा तो सिपाही पत्नी दूसरे पुलिसकर्मी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली. ये देख कांस्टेबल ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगा. इधर, पत्नी ने भी अंदर से दरवाजा बंद कर दिया. मोहल्ले के लोग भी शोर सुनकर जुट गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस पहुंची तो सिपाही पत्नी दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं थी. काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला. अंदर कमरे में पत्नी ने तब तक वर्दी पहन ली थी. हालांकि वहां प्रेमी नहीं दिखा. पति ने पाया कि दूसरे रूम पर बाहर से ताला लगा है. पत्नी को जब इसे खोलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया.

हालांकि, कमरे में प्रेमी की मौजूदगी पता चल गई थी. पति-पत्नी में देर तक तकरार चली. पत्नी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और किसी भी कीमत पर प्रेमी को सौंपन के लिए तैयार नहीं थी. आखिरकार ताला तोड़ा गया, लेकिन प्रेमी ने अंदर से रूम का दरवाजा बंद कर लिया था. काफी देर बाद उसने दरवाजा खोला. दरवाजा खुलते ही कांस्टेबल पति उस पर टूट पड़ा, लेकिन साथ खड़े अन्य पुलिसकर्मियों ने बीचबचाव किया. इधर, सिपाही पत्नी अपने प्रेमी के बचाव में पूरी तरह खड़ी रही. पुलिस तीनों को थाने ले गई. पति का आरोप है कि उसके ड्यूटी पर जाते ही पत्नी प्रेमी को बुला लेती थी. उसे इसका पहले से संदेह था, इसीलिए वह अचानक घर पहुंच गया, जिसके बाद पत्नी की करतूत सामने आ गई. बाहर खड़े लोग हैरान थे कि पति, पत्नी और वो, तीनों एक ही महकमे में तैनात हैं.

कांस्टेबल पति ने लगाए ये आरोप: मूलत: बलिया के रहने वाले कांस्टेबल पति ने कसया थाने में तहरीर देते हुए पत्नी पर कई आरोप लगाए हैं. कहा है कि उसकी शादी दो साल पहले 2023 में हुई थी. पत्नी बलिया की ही रहने वाली है और पुलिस विभाग में आरक्षी है. दोनों की तैनाती कुशीनगर में है. पत्नी का जिले में ही तैनात एक अन्य सिपाही से प्रेम प्रसंग है. वह उससे बातें करती है. संदेह होने पर रविवार सुबह अचानक अपने आवास पर पहुंच गया. वहां पत्नी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी. उसके विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. अब वह पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है. उसे डर है कि पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है.

इधर, पुलिस महकमे में कुछ ही देर में यह वाकया चर्चा का विषय बन गया. इस बारे में एसएचओ कसया अमित कुमार शर्मा ने कहा कि यह पति-पत्नी के बीच का विवाद है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में सीएम योगी और उनके ओएसडी पर अभद्र टिप्पणी; भाजपा विधायक का भाई गिरफ्तार, दर्ज हुए 7 मुकदमे