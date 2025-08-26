अमरोहाः जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. डिडौली थाना क्षेत्र के गांव नारंगपुर में सिपाही पति ने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जला दिया. गंभीर हालत में महिला को उसके मायके वाले नजदीकी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां से दिल्ली रेफर कर दिया गया. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं. पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, देवर सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.



सीओ अवधभान सिंह के मुताबिक, डिडौली थाना क्षेत्र के नारंगपुर गांव निवासी देवेंद्र पुत्र मुकेश यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है. जिसकी वर्तमान में रामपुर तैनाती चल रही थी. पिछले हफ्ते बरेली ट्रांसफर होने के चलते सिपाही एक सप्ताह की छुट्टी पर घर आया था. सिपाही की पत्नी पारुल GNM थी और वर्तमान में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र इकौदा में तैनात थी.

पारुल की माता अनीता ने बताया कि उनकी बेटी अच्छे स्वभाव की थी. आज यानी मंगलवार सुबह बेटी के मायके के पड़ोसियों ने फोन कर बताया कि आपकी बेटी को जला दिया है. इसके बाद मौके पर पहुंची तो पारुल झुलसी हालत में तड़प रही थी. जिसे वह नजदीकी अस्पताल ले गए. लेकिन बेटी की हालत नाजुक देख उसे रेफर कर दिया. फिलहाल पारुल का दिल्ली में उपचार चल रहा है. उन्होंने बताया कि बेटी की शादी करीब तीन साल पहले की थी. जिसे जुड़वा बच्चे हैं.



सीओ अवधभान सिंह भदौरिया ने बताया कि कपिल सिंह ने तहरीर दी गई. जिसमें बताया कि उसकी बहन पारुल को उसके सिपाही पति देवेंद्र ने दहेज की मांग पूरी न होने पर परिवार के साथ मिलकर जला दिया. जिसे पीड़िता को गंभीर रूप से झुलस गई. पीड़िता का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पति, सास, देवर सहित छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

