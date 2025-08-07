दुर्ग: पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र स्थित न्यू पुलिस लाइन में एक आरक्षक ने अपनी जान दे दी. 35 वर्षीय नव आरक्षक सुरेंद्र साहू ने अपने घर में अपनी जीवन लीला खत्म कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

आरक्षक ने खत्म की जिंदगी: सुरेंद्र साहू अनुकंपा नियुक्ति पर आरक्षक के पद पर कार्यरत था और न्यू पुलिस लाइन में अपने परिवार के साथ रहता था. बुधवार शाम 4 बजे सुरेंद्र साहू घर में अकेला था. उसी दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया.

पत्नी को मायके छोड़कर घर में दी जान: ​मृतक की पत्नी ने बताया कि सुरेंद्र दोपहर 2 बजे राखी देने के लिए पत्नी के साथ उसमें मायके गया था. वहां पत्नी को छोड़कर वापस घर आ गया था. शाम 4 बजे पत्नी ने सुरेंद्र को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया. शाम को जब वह घर पहुंची तो पति को फांसी पर लटका पाया. जिसके बाद पत्नी के होश उड़ गए. आसपास के लोगों की मदद से सुरेंद्र साहू को नीचे उतारा गया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पद्मनाभपुर पुलिस को सूचना दी गई.

​अनुकंपा नियुक्ति पर मिली थी आरक्षक की नौकरी: पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, सुरेंद्र ने आत्महत्या के लिए नई नायलॉन की रस्सी खरीदी थी. मृतक के घर पर पत्नी और एक छोटी बहन है. पिता के स्थान पर सुरेंद्र साहू को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी. फिलहाल आरक्षक के आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.