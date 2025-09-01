ETV Bharat / state

बारिश ने छीनी UP पुलिस के कांस्टेबल की जान, संभल में ड्यूटी पर जाते समय बाइक सहित नाले में गिरे - SAMBHAL NEWS

तेज बारिश के कारण सड़क पर भरा था पानी, चंदौसी क्षेत्र में बाइक फिसलने से खुले नाले में गिरा सिपाही

कांस्टेबल रजनीश कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 6:17 PM IST

संभलः जिले के थाना चंदौसी क्षेत्र से सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया. तेज बारिश और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण यूपी पुलिस के सिपाही की जान चली गई. ड्यूटी जाते समय बाइक सहित गहरे नाले में गिरने से मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सिपाही को बचने का भी मौका नहीं मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों को सूचना दी.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, बिजनौर के रहने वाले 36 वर्षीय हेड कांस्टेबल रजनीश कुमार संभल पुलिस लाइन में तैनात थे. वर्तमान में उनकी ड्यूटी जिले के चंदौसी में श्रीगणेश चतुर्थी मेले में बतौर मुंशी के पद पर लगी हुई थी. रजनीश कुमार सोमवार की सुबह करीब 10 बजे अपनी बाइक से चंदौसी गणेश चौथ मेले में ड्यूटी के लिए जा रहे थे. इस दौरान तेज बारिश हो रही थी और पूरी सड़क जलमग्न थी. जब रजनीश सीकरी गेट के पास पहुंचे तभी उनकी बाइक फिसल गई बगल में खुले 25 फीट गहरे नाले में जा गिरे. नाले की चौड़ाई और गहराई अधिक होने के कारण रजनीश बाहर नहीं निकल पाए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना इतनी अचानक हुई कि सिपाही को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी कुछ ही देर में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कांस्टेबल रजनीश कुमार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हीं, इस घटना के बाद पूरा पुलिस विभाग शोक में डूबा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कांस्टेबल रजनीश कुमार चंदौसी गणेश चौथ मेले में मुंशी के तौर पर तैनात थे. ड्यूटी पर आते समय यह हादसा हुआ है. नाले की चौड़ाई और गहराई अधिक होने के कारण रजनीश बाहर नहीं निकल पाए और डूबकर उनकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही को खो दिया है यह क्षति अपूरणीय है. कांस्टेबल रजनीश कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी.

