बरेली में सिपाही ने किया सुसाइड, नाइट ड्यूटी से लौटा था, 2021 में हुआ था भर्ती - BAREILLY NEWS

2021 बैच का सिपाही शिव कुमार अप्रैल 2023 से बिथरी चैनपुर थाने में तैनात था. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

बरेली में सिपाही ने किया सुसाइड.
बरेली में सिपाही ने किया सुसाइड. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 8:48 PM IST

बरेली : बिथरी चैनपुर थाने में तैनात सिपाही ने सुसाइड कर लिया. अचानक हुई इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस सिपाही को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. 2021 बैच का सिपाही शिव कुमार अप्रैल 2023 से बिथरी चैनपुर थाने में तैनात था.

किराए पर रहता था : मेरठ का रहने वाला शिव कुमार (26) थाने से कुछ ही दूरी पर किराए का कमरा लेकर रहता था. शिव कुमार रात की ड्यूटी कर दिन में कमरे पर था. इसी मकान में उसके तीन साथी पुलिसकर्मी और भी रहते हैं.

दरवाजा अंदर से बंद था : गुरुवार को दिन में जब साथी सिपाही उसे बुलाने पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. खिड़की से झांककर देखा गया तो सबके होश उड़ गए. तुरंत थाने में जानकारी दी. सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. सीओ हाईवे शिवम आशुतोष और पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है.

पुलिस कर रही जांच : पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बिथरी चैनपुर थाने में तैनात एक सिपाही ने आत्महत्या की है. मामले की जांच कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जाएगा. साथी पुलिसकर्मियों का कहना है कि शिव कुमार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, नहीं पता. ड्यूटी से कमरे पर आया था तब सही था. परेशान नहीं लग रहा था.

