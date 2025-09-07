दुर्ग के मचांदूर गांव में गुंडागर्दी करने वाले आरक्षक पर होगी विभागीय कार्रवाई
युवक का कॉलर पकड़कर आरक्षक ने कही थी सबक सिखाने की बात.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 7, 2025 at 1:20 PM IST
दुर्ग: पब्लिक से गुंडागर्दी करने की तस्वीरें वायरल होने के बाद आरोपी आरक्षक पर अब विभागीय कार्रवाई का शिकंजा कस सकता है. दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो लोग एक युवक को पकड़कर उसे जबरन थाने ले जाने की धमकी दे रहे हैं. युवक उनसे बार बार कह रहा है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया.
थाने ले जाने की धमकी देने वाले होगी कार्रवाई: पीड़ित युवक का कहना है कि उसने अपने घर पर झंडा लगाया है जिसे वो नहीं उतारेगा. जब वर्दी में आए आरक्षक और एक सिविल ड्रेस वाला शख्स लगातार युवक को गालियां देते हुए झंडा उतारने की बात कह रहा है. युवक जब झंडा उतारने को तैयार नहीं होता है तो आरक्षक उसका कॉलर पकड़कर उसे खीचने लगता है. पीड़ित युवक की मौके मौके पर पहुंचती है और बीच बचाव करती है. पीड़ित की मां का कहना है कि पुलिस वाले जबरन उसके बेटे को थाने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.
मेरा बेटा भी सेना में है, ये लोग भी देश की सेवा में हैं. हमने अपने घर पर झंडा लगाया है तो हम अपने झंडे को क्यों उतारे जब इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है. मेरे बेटे के साथ अभद्र व्यवहार किया गया. बेटे के साथ गाली गलौच की गई. थाने ले जाकर सबक सिखाने की धमकी दी गई. जिन पुलिस के कर्मचारियों ने ये गलत काम किया है उनको कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज किया जाए: नेहा निषाद, पीड़ित युवक की मां
पुलिस से हमने मांग की है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. बाहर के जो लोग यहां आकर गलत तरीके से बसें हैं उनकी जांच होनी चाहिए. अगर पुलिस सही से कार्रवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे: रवि निगम, विभाग संयोजक, बजरंग दल
मामला मचांदूर चौकी क्षेत्र का है. दोनों पक्षों में विवाद का वीडियो वायरल हुआ है. जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है. साथ ही गांव में अवैध रूप से रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया गया है. राजस्व विभाग को इस संबंध में पत्राचार भेजा गया है: अभिषेक झा,एडिशनल एसपी दुर्ग
क्या है विवाद के पीछे की वजह: पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि वो अपने घर पर अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से झंडा लगाए हैं. पुलिस वाले चाहते थे कि वो अपने घर पर लगे झंडे को उतार दें. इसी बात को लेकर दोनों ओर से बहस हुई. बहस के दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया. अब इसी वीडियो के आधार पर दोनों आरोपी पुलिस कर्मी सवालों के घेरे में घिर गए हैं.