कानपुर: जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेल हादसा होते-होते टल गया. सोमवार रात करीब 11:50 बजे बर्राजपुर व चौबेपुर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के बीचों-बीच रखे लकड़ी के टुकड़े से कानपुर-कासगंज पैसेंजर टकरा गई. काफी तेज आवाज आने पर लोको पायलट ने ट्रेन को वहीं पर रोक दिया और स्टेशन मास्टर को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी पुलिस व चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. ट्रैक से कुछ दूरी पर एक लकड़ी का एक बेंच पड़ा मिला. जूनियर इंजीनियर पंकज गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.



जूनियर इंजीनियर पंकज गुप्ता के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि बीती 25 अगस्त को बर्राजपुर व चौबेपुर रेलवे स्टेशनों के बीच ओएचई संख्या 28/21-29/1(देदुपुर अंडरपास) के पास अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लकड़ी की एक बेंच का टुकड़ा रेलवे लाइन के ऊपर रख दिया गया था. इस बीच गाड़ी संख्या 54158 कानपुर-कासगंज पैसेंजर ट्रेन जब बर्राजपुर से चौबेपुर की तरफ जा रही थी तभी 11.50 बजे इंजन रेलवे लाइन पर रखे लकड़ी के बेंच के टुकड़े से टकरा गया. गाड़ी के लोको पायलट ने सूझबूझ के चलते ट्रेन को वहीं पर रोक दिया और इसकी सूचना ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर चौबेपुर को दी.

रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करती पुलिस. (GRP Kanpur)

जूनियर इंजीनियर पंकज गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने रात्रि में पेट्रोलिंग कर स्टाफ कमलेश कुमार को घटनास्थल पर भेजा. कमलेश द्वारा बताया गया कि करीब 2 फीट दूरी पर बेंच टूटी हालत में मिली है. इस हादसे की वजह से ट्रेन करीब 6 मिनट तक खड़ी रही. इसके बाद रेलवे ट्रैक के निरीक्षण के बाद ट्रेन को एक बार फिर से रवाना किया गया.

चौबेपुर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह राठौड़ ने बताया कि रेलवे के जूनियर इंजीनियर के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि सितंबर 2024 में अनवरगंज-कासगंज रुट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को रेलवे ट्रैक के बीच में भरा सिलेंडर रखकर पटाने का षड्यंत्र रचा गया था. रेलवे ट्रैक के पास में ही पेट्रोल बम और बारूद भी मिला था.

