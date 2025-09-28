ETV Bharat / state

कानपुर में सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट करके रची थी हिंसा की साजिश, मुख्य आरोपी जुबैर गिरफ्तार

डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया, जुबैर अहमद खान समेत 25 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गयी थी. उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

कानपुर में जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी गिरफ्तार
कानपुर: शुक्रवार को बरेली की तरह कानपुर में भी हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट किया गया था. इसमें भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था. इस मामले में पुलिस ने जुबैर अहमद खान समेत 25 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. रविवार को डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मुख्य आरोपी जुबैर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हिंसक प्रदर्शन की साजिश नाकाम: कानपुर में बारावफात के दिन आई लव मोहम्मद को लेकर एक कट आउट लगाया गया था. इसका कुछ लोगों ने विरोध किया था. इसके बाद विवाद की शुरुआत हुई थी. कानपुर से शुरू हुए इस आई लव मोहम्मद के स्लोगन से पूरे देश भर में हड़कंप मच गया. शुक्रवार को कानपुर में भी हिंसक प्रदर्शन करने की साजिश रची जा रही थी. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी.

जानकारी देते डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता

सुजानगंज चौकी इंचार्ज ने दर्ज करायी FIR: सुजानगंज चौकी इंचार्ज राजमोहन की तरफ से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक, 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद अजमेरी मस्जिद के पास मदार होटल तिराहे पर जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी का भड़काऊ ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. इस ऑडियो में जाति विशेष के लोगों को दंगा करने और शांति व्यवस्था भंग करने के लिए उकसाया जा रहा था. इस ऑडियो को सुनकर कई लोग मौके पर इकट्ठा भी हो गए थे.

कानपुर में दंगा होने की संभावना थी: चौकी इंचार्ज समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने किसी तरीके से लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया. सुजानगंज चौकी के इंचार्ज राजमोहन के मुताबिक, अगर समय रहते पुलिस एक्शन न लेती, तो एक बार फिर से शहर का माहौल बिगाड़ सकता था. पुलिस ने इस मामले में जुबैर अहमद खान और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की थी.

संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ी: डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने आरोपी जुबैर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है. शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस के आला अधिकारियों की हर एक छोटी बड़ी घटना पर नजर लगातार बनी हुई है.

