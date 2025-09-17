ETV Bharat / state

पटना में सौतेले भाइयों की साजिश बेनकाब, हत्या के लिए दी थी 8 लाख की सुपारी

पटना : राजधानी पटना के कदमकुंआ इलाके में मंगलवार शाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार सुपारी कलर्स को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी नीरज पांडेय की हत्या की साजिश रच रहे थे. पकड़े गए आरोपियों की पहचान बैजू कुमार, करन कुमार, पंकज कुमार और गुड्डू कुमार के रूप में हुई है.

सौतेले भाइयों ने दी थी सुपारी : पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या की सुपारी नीरज पांडेय के सौतेले भाइयों मनीष और विकास ने दी थी. आरोप है कि यह सुपारी आठ लाख रुपये में दी गई थी. परिवार के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था.

पुलिस ने रोकी बड़ी वारदात (ETV Bharat)

पुलिस ने रोकी बड़ी वारदात : मंगलवार शाम नीरज पांडेय ने कदमकुंआ थाने को फोन कर बताया कि कुछ लोग फकीरवाड़ा मस्जिद के पास उसकी हत्या की नीयत से उसका पीछा कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सौरभ नाम के युवक को पकड़ लिया. प्रारंभिक पूछताछ में सौरभ ने अपने सहयोगियों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद बाकी आरोपियों को भी दबोचा गया.

''मंगलवार की शाम नीरज पांडेय ने कदमकुंआ थाने की पुलिस को फोन कर जानकारी दी थी कि कुछ लोग उसकी हत्या की नियत से उसका पीछा कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सौरभ नाम के युवक को पकड़ लिया. सौरभ गांधी मैदान इलाके का रहने वाला है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपने सहयोगियों के बारे में जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया.''- दीक्षा, एसपी सेंट्रल, पटना