बाघ समेत वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल, तैनाती की बनाई गयी है योजना!

काजीरंगा समेत और अन्य टाइगर रिजर्व हैं जहां सशस्त्र बल पेट्रोलिंग करती है. विगत कई वर्षों में एक कंबाइंड पेट्रोलिंग टीम बनाई गई है. हालांकि स्पीड ट्रोलिंग टीम के पास सशस्त्र नहीं है, प्रयास किया जा रहा है कि पेट्रोलिंग टीम के पास सशस्त्र बल मौजूद रहे. -परितोष उपाध्याय, पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ .

पलामू टाइगर रिजर्व से शुरुआत होने के बाद झारखंड के अन्य इलाकों में सशस्त्र बलों की तैनाती की जा सकती है या वन कर्मियों को हथियार दिया जा सकता है. पलामू टाइगर रिजर्व के लिए झारखंड वन विभाग की टीम प्रस्ताव तैयार कर रही है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः बाघ समेत वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल को तैनात करने पर विचार! (ETV Bharat)

असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व के इलाके में फॉरेस्ट गार्ड और अन्य कर्मियों को हथियार दिया गया है. उनके पास कई आधुनिक हथियार मौजूद हैं. काजीरंगा टाइगर रिजर्व की तर्ज पर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में भी सशस्त्र बल की तैनाती और वन कर्मियों को हथियार देने की योजना तैयार की जा रही है.

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ समेत वन्य जीवों की सुरक्षा में सशस्त्र बलों की तैनाती हो सकती है. यह सशस्त्र बल पुलिस या केंद्रीय बल या होम गार्ड के जवान हो सकते हैं.

लाठी और टांगी के सहारे पलामू टाइगर रिजर्व की सुरक्षा!

पलामू टाइगर रिजर्व 1149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी, बायसन, चीतल, भालू समेत कई वन्य जीव मौजूद हैं. वन्य जीवों की सुरक्षा में फिलहाल 110 फॉरेस्ट गार्ड, जबकि 300 ट्रैकर तैनात किए गए हैं. फॉरेस्ट गार्ड और ट्रैकर लाठी और टांगी के सहारे वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं. पेट्रोलिंग टीम के पास भी लाठी और टांगी ही होती है. फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 6 बाघ, 180 के करीब हाथी, 10 हजार से अधिक चीतल, 50 से अधिक बायसन, 200 के करीब भेड़ियों का मूवमेंट है.

वन्य जीव की सुरक्षा में सशस्त्र बलों की तैनाती की योजना है पुलिस होमगार्ड या अन्य बल की तैनाती हो सकती है. इस संबंध में बातचीत चल रही है और प्रस्ताव भी तैयार किया है. -प्रजेशकांत जेना उपनिदेशक, पीटीआर.

नक्सल प्रभावित इलाका है पलामू टाइगर रिजर्व

झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व नक्सल प्रभावित इलाके में पड़ता है. माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा बूढ़ापहाड़ भी पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में कई बड़े नक्सल हमले भी हुए हैं. 90 के दशक के बाद से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 13 के करीब वन कर्मी शहीद भी हुए हैं. कई मौकों पर तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने पर नक्सलियों ने वन कर्मियों को सजा भी दी.

