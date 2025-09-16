ETV Bharat / state

अस्पताल में आडंबर, इमरजेंसी वार्ड में ही महिला ने शुरू कर दिया झाड़-फूंक!

पलामूः जिला के बड़े सरकारी अस्पताल के वार्ड में झाड़-फूंक करने का मामला सामने आया है. मृतक को जिंदा करने के लिए एक महिला वार्ड के बेड पर ही झाड़-फूंक करने लग गयी. ये मामले सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप है.

जिला के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में झाड़-फूंक की गयी है. सांप काटने से एक मरीज की मौत हो गई थी. मृतक के बेड के बगल में एक मरीज भर्ती थी, मरीज के साथ मौजूद एक महिला सर्पदंश से मारे गये व्यक्ति को जिंदा करने के लिए करीब 10 मिनट तक झाड़-फूंक करती रही.

जानकारी देते अस्पताल सुपरिटेंडेंट (ETV Bharat)

इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज की टीओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और झाड़-फूंक कर रही महिला को वहां से हटाया और अपने साथ ले गई. इसके अलावा मामले की जांच की जा रही है.

पलामू में हैदरनगर के पतरिया के रहने वाले 18 वर्षीय अजय कुमार नामक युवक को सांप ने काटा था. उसे इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था. मंगलवार के दोपहर बाद अजय कुमार की मौत हो गई थी.