अस्पताल में आडंबर, इमरजेंसी वार्ड में ही महिला ने शुरू कर दिया झाड़-फूंक!

पलामू के सरकारी अस्पताल में झाड़-फूंक का मामला सामने आया है.

conjuration by woman in emergency ward of government hospital in Palamu
अस्पताल के वार्ड में झाड़-फूंक करती महिला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 6:41 PM IST

पलामूः जिला के बड़े सरकारी अस्पताल के वार्ड में झाड़-फूंक करने का मामला सामने आया है. मृतक को जिंदा करने के लिए एक महिला वार्ड के बेड पर ही झाड़-फूंक करने लग गयी. ये मामले सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप है.

जिला के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में झाड़-फूंक की गयी है. सांप काटने से एक मरीज की मौत हो गई थी. मृतक के बेड के बगल में एक मरीज भर्ती थी, मरीज के साथ मौजूद एक महिला सर्पदंश से मारे गये व्यक्ति को जिंदा करने के लिए करीब 10 मिनट तक झाड़-फूंक करती रही.

जानकारी देते अस्पताल सुपरिटेंडेंट (ETV Bharat)

इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज की टीओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और झाड़-फूंक कर रही महिला को वहां से हटाया और अपने साथ ले गई. इसके अलावा मामले की जांच की जा रही है.

पलामू में हैदरनगर के पतरिया के रहने वाले 18 वर्षीय अजय कुमार नामक युवक को सांप ने काटा था. उसे इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था. मंगलवार के दोपहर बाद अजय कुमार की मौत हो गई थी.

जिस बेड पर अजय कुमार भारती था उसके बगल में लातेहार के बरियातू की रहने वाली एक महिला भी भर्ती थी. महिला के साथ सुमित्रा देवी नाम में एक अटेंडेंट थी. अजय की मौत के बाद सुमित्रा देवी ने करीब 10 मिनट तक झाड़-फूंक किया. झाड़-फूंक करने वाली महिला सुमित्रा देवी बताती हैं कि प्रार्थना करने से सब ठीक हो जाता है.

इस मामले को लेकर पलामू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट अजय कुमार ने बताया कि झाड़-फूंक करना गलत है पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी. अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम मौजूद है वह लोगों से अपील कर रहे हैं कि अंधविश्वास का सहारा नहीं लें. जितना अंधविश्वास का सहारा मिलेंगे उतना मरीज की जान को खतरा है.

