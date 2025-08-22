श्रीगंगानगर: जिला परिषद के वार्ड नंबर 22 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रिंपी लूना ने भाजपा की सुदेश सहारण को 887 मतों से हराकर जीत हासिल की. रिंपी लूना को 4717 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 3830 मत मिले. इस जीत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई.

परिणाम घोषित होते ही जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर भांगड़ा किया, लड्डू बांटे और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रिंपी लूना का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया. उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा. जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर मगलानी ने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और मजबूत संगठन का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार कर एकजुटता के साथ शानदार प्रदर्शन किया. मगलानी ने भाजपा पर जिला प्रमुख चुनाव टालने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाताओं ने उपचुनाव में भाजपा को करारा जवाब दिया है.

उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से वोटों की चोरी का खुलासा करने के बाद कार्यकर्ता और अधिक सतर्क हुए और हर चाल को नाकाम किया. मगलानी ने दावा किया कि 2023 विधानसभा चुनावों के बाद से जिले में हुए हर चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है और जनता भाजपा की नीतियों से त्रस्त होकर कांग्रेस को ही विकल्प मान रही है. जिला अध्यक्ष ने सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक डूंगरराम गैदर, रूपेंद्रसिंह रूबी, शिमला देवी नायक, सोहन नायक सहित सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को इस जीत का श्रेय दिया. महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमला बिश्नोई, शहर ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल झोरड़ व अन्य नेताओं ने भी रिंपी लूना को बधाई दी.