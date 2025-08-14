ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में कांग्रेसियों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ा, कोर्ट जाने की दी धमकी, जानिए पूरा मामला - RUDRAPRAYAG CONGRESS RUCKUS

रुद्रप्रयाग में कांग्रेस प्रत्याशियों को काली पेन से पड़े मत को अवैध घोषित करने पर बवाल, बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में किया हंगामा

Rudraprayag Congress Ruckus
कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2025 at 8:21 PM IST

रुद्रप्रयाग: जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर मतगणना के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया, जब काली पेन से लिखे मत को अवैध घोषित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों का आक्रोश फूट पड़ा. कांग्रेसी हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए. आक्रोशित कांग्रेसियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पंचायत एक्ट के मुताबिक पुनर्मतगणना कर मामले की जांच की मांग कर डाली. ये भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पर निर्वाचन आयोग जनतंत्र का माखौल उड़ा रहा है. वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने धरना स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आक्रोश को शांत कर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

काली पेन से पड़े मत को अवैध घोषित करने पर बिफरे कांग्रेसी: दरअसल, गुरुवार यानी 14 अगस्त को रुद्रप्रयाग कलक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की मतगणना के दौरान उस समय बड़ा हंगामा हो गया, जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशियों के एक-एक मत इस कारण अवैध कर दिए गए कि मतदान में एक सदस्य ने काली पेन का प्रयोग किया था. जबकि, सदस्यों का कहना है कि मतदान के लिए इस्तेमाल होने वाली पेन मतदान स्थल पर मतदान में तैनात कार्मिकों ने उपलब्ध कराई थी.

Rudraprayag Congress Ruckus
बैरिकेडिंग पार करते कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)

बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को काली पेन से पड़े मत को अवैध घोषित किए जाने से बीजेपी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया. इसकी जैसे ही कांग्रेसियों को खबर लगी तो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मतगणना स्थल कलक्ट्रेट परिसर पहुंच गए.

बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे कांग्रेसी: इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत समेत अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए. इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसियों ने चुनाव आयोग और सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

Rudraprayag Congress Ruckus
कांग्रेसियों ने तोड़ डाले बैरिकेडिंग (फोटो- ETV Bharat)

आक्रोशित कांग्रेसी एवं जिला पंचायत सदस्यों का आरोप था कि 'मतदान स्थल पर 3 पेन उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें काली स्याही की पेन भी रखी गई थी. किसी भी सदस्य को ये नहीं बताया गया था कि काली पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. सदस्यों का ये भी आरोप था कि जब मतदान में काली स्याही की पेन का इस्तेमाल वर्जित था तो मतदान स्थल पर यह पेन क्यों उपलब्ध कराई गई?' कांग्रेसियों ने इसे एक साजिश करार देते हुए निर्वाचन आयोग एवं सत्ताधारी बीजेपी का षड़यंत्र बताया.

Rudraprayag Congress Ruckus
आग बबूला हुए कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर रात तक कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और मतगणना पर अंसतोष जताया. वहीं, डीएम प्रतीक जैन, एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने धरना स्थल पर पहुंचकर पूरी बात का संज्ञान लिया. साथ ही आश्वस्त किया कि उनकी मांग आयोग को भेजी जाएगी.

पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बिष्ट, कुलदीप कंडारी, कांग्रेस नेता दिगम्बर गुसाईं, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल आर्य, अंकुर रौथाण, राम सिंह बिष्ट, वीर सिंह बुडेरा, लक्ष्मण सिंह रावत आदि कांग्रेसियों ने रोष जताया. उनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को रोकने के लिए यह षड़यंत्र रचकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है.

Rudraprayag Congress Ruckus
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन से वार्ता करते कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)

कांग्रेसियों ने कोर्ट जाने की कही बात: आक्रोशित कांग्रेसियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पर हुए मतदान की पुनर्मतगणना पंचायत राज एक्ट के मुताबिक की जाए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये भी स्पष्ट किया कि मामले में न्यायालय से भी पैरवी की जाएगी. साथ ही देर रात तक कांग्रेसी कार्यकर्ता मतदान की सीसीटीवी फुटेज दिखाने की भी मांग करते रहे.

