खटीमा: उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने खटीमा के मुख्य चौक पर सरकार का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार पर पंचायत चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर शासन प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया. साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.

सत्ता का दुरुपयोग कर जीती चुनाव: उप नेता प्रतिपक्ष व खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में नैनीताल, द्वाराहाट, उधम सिंह नगर समेत कई जगहों पर सत्ता का दुरुपयोग और शासन प्रशासन की मिलीभगत से पंचायत चुनाव को प्रभावित कर लोकतंत्र की हत्या की गई.

उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने फूंका पुतला (वीडियो- ETV Bharat)

लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पहुंचाई ठेस: इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में पंचायती चुनावों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाई गई है. सत्ता पक्ष की ओर से धांधली से चुनाव प्रभावित किया गया है. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नानकमत्ता और सितारगंज में जीते हुए प्रत्याशियों को पराजित दिखाकर तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया.

भुवन कापड़ी का आरोप है कि नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान खुलेआम शासन-प्रशासन की मिलीभगत से पुलिस की मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया. उनके साथ मारपीट भी की गई. वहीं, बेतालघाट में खुलेआम गोलीबारी कर लोकतंत्र में अराजकता का प्रदर्शन किया गया.

खटीमा में कांग्रेसियों ने फूंका पुतला (फोटो- ETV Bharat)

गुंडागर्दी कर चुनाव को किया प्रभावित: उनका आरोप है कि उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में गुंडागर्दी कर चुनाव को प्रभावित किया गया. द्वाराहाट में पुलिस प्रशासन के सामने पथराव हुआ. रुद्रप्रयाग में एक वोट को निरस्त कर कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित घोषित कर दिया गया. विधायक कापड़ी ने कहा कि जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने की होती है, वहीं सरकार खुद चुनावों में हस्तक्षेप कर रही है.

गुंडागर्दी और अराजकता बढ़ाने का आरोप: कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बजाय सत्ता पक्ष ने गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा दिया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जिसे धार्मिक, पर्यटन और संतों की भूमि के रूप में जाना जाता है, आज बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते 'जंगलराज' और 'गुंडाराज' की पहचान की ओर धकेला जा रहा है.

कांग्रेसियों ने फूंका सरकार का पुतला (फोटो- ETV Bharat)

बीजेपी सरकार ने की लोकतंत्र की हत्या: विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या और सत्ता की ओर से किए जा रहे दमन की घोर निंदा करती है. उनका साफ आरोप है कि कई सीटें बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर जीती है. उनका कहना है कि आने वाले समय में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी.

