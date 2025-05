ETV Bharat / state

कांग्रेस ने उठाई बोर्ड, निगम और आयोगों के खाली पदों को भरने की मांग, झामुमो ने कहा- जल्द होगा फैसला - CONGRESS LETTER TO CM

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 17, 2025 at 3:58 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 4:07 PM IST 3 Min Read

रांची: 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद से लगातार दूसरी बार महागठबंधन की सरकार सत्ता में है. इसके बावजूद राज्य में कई बोर्ड, निगम और महत्वपूर्ण आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का पद वर्षों से रिक्त है. झारखंड राज्य महिला आयोग, झारखंड राज्य सूचना आयोग, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सहित कई बोर्ड निगम और आयोग अपनी भूमिका इस लिए नहीं निभा पा रहा है. इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने इन पदों को जल्द भरने की मांग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. कांग्रेस और झामुमो नेताओं के बयान (ईटीवी भारत) 2019 से 2024 तक की सरकार में झारखंड राज्य आवास बोर्ड, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद, झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग, झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड के पद भरे गये. हाल के दिनों में झारखंड राज्य बाल संरक्षक आयोग के अध्यक्ष या अन्य पदों पर मनोनयन तो हुआ. लेकिन आधी आबादी के अधिकार के लिए गठित संवैधानिक संस्था राज्य महिला आयोग, सूचना आयोग जैसे कई आयोग और बोर्ड खाली रह गए. अब झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के खाली पड़े आयोग, बोर्ड और निगमों के पद भरने के लिए सरकार पर दवाब बढ़ाना शुरू किया है. पीसीसी झारखंड द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गठबंधन में पहले से तय फॉर्मूले के अनुसार जल्द सभी बोर्ड, निगम और आयोग को भरने का आग्रह किया है. 'हम बोर्ड, निगम और आयोग के रिक्त पदों को भरने के प्रति गंभीर' झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू कहते हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रांची दौरे के समय भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई. साथ ही प्रदेश प्रभारी के. राजू भी बोर्ड निगम और आयोग के खाली पड़े पदों को भरने के लिए गंभीर हैं.

