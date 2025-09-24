ETV Bharat / state

पटना में CWC की बैठक, राजस्थान से भी पहुंचे दिग्गज, पायलट ने किया ये बड़ा दावा

पटना एयरपोर्ट पर स्वागत करते सांसद पप्पू यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 24, 2025 at 11:20 AM IST 3 Min Read

जयपुर: लंबे समय के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुधवार को बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में हो रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान से भी कई दिग्गज नेता पटना पहुंचे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. हालांकि, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं होने के चलते इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं. वर्किंग कमेटी के सदस्यों के अलावा बैठक में सभी राज्यों के सीएलपी लीडर और प्रदेशाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया था. बिहार चुनाव और वोट चोरी पर होगा मंथन : पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही वोट चोरी मामले को लेकर भी चर्चा हो रही है और इसके बाद पार्टी अपनी रणनीति भी तय करेगी. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं और वोट चोरी के खिलाफ कोई बड़ा अभियान शुरू करने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है.