पटना में CWC की बैठक, राजस्थान से भी पहुंचे दिग्गज, पायलट ने किया ये बड़ा दावा

पटना के सदाकत आश्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हो रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक.

Patna Airport
पटना एयरपोर्ट पर स्वागत करते सांसद पप्पू यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 11:20 AM IST

3 Min Read
जयपुर: लंबे समय के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुधवार को बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में हो रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान से भी कई दिग्गज नेता पटना पहुंचे हैं.

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. हालांकि, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं होने के चलते इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं. वर्किंग कमेटी के सदस्यों के अलावा बैठक में सभी राज्यों के सीएलपी लीडर और प्रदेशाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया था.

बिहार चुनाव और वोट चोरी पर होगा मंथन : पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही वोट चोरी मामले को लेकर भी चर्चा हो रही है और इसके बाद पार्टी अपनी रणनीति भी तय करेगी. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं और वोट चोरी के खिलाफ कोई बड़ा अभियान शुरू करने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है.

बैठक के पीछे एक वजह यह भी : पार्टी नेताओं का कहना है कि बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाए जाने के पीछे एक वजह यह भी है कि इसके जरिए कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरा जा सके और एक सियासी संदेश भी दिया जाए कि पार्टी बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है.

पढ़ें : पटना सदाकत आश्रम में CWC की बैठक शुरू, बिहार फतेह को लेकर हो रहा मंथन

पायलट बोले- हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे : वहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेने पटना पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि बिहार देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य है. हमें खुशी है कि लंबे समय के बाद यहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं. बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हम स्पष्ट बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे.

आजादी के संग्राम का गवाह है सदाकत आश्रम : कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा का कहना है कि सदाकत आश्रम आजादी के संग्राम का गवाह है. हम एक ऐतिहासिक भूमि पर खड़े हुए हैं और यह ऐतिहासिक क्षण है. यहां से लोकतंत्र के लिए भी एक संदेश निकल कर जाएगा.

