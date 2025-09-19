कबीरधाम में बिजली पर बवाल, कांग्रेसियों ने किया चक्काजाम, प्रशासन के छूटे पसीने
बिजली की अघोषित कटौती और अधिक बिल को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 19, 2025 at 6:22 PM IST
कबीरधाम: बिजली संकट पर कांग्रेस का गुस्सा फूटा. पंडरिया प्रवेश मार्ग में चार अलग अलग जगहों में चक्का जाम किया गया है. कांग्रेस ने 15 दिन की चेतावनी भी दी है.
बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन: छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. पंडरिया बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 मुख्य मार्ग समेत चार अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की.
कई घंटों तक प्रदर्शन: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिजली बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी, एकल बत्ती योजना की समाप्ति, अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं. कांग्रेस का प्रदर्शन सुबह से शुरू हुआ और कई घंटों तक चला.
चक्काजाम से हुई परेशानी: चक्का जाम के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मार्ग पर यातायात बहाल करने का प्रयास किया. बावजूद इसके, प्रदर्शन के चलते आम लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा. मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ का आरोप: प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एकल बत्ती योजना को बंद कर गरीबों और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला गया है. वहीं बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी और अनियंत्रित कटौती ने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है.
कांग्रेस के गंभीर आरोप: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जबकि बिजली संकट दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है. कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पंडरिया तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें
- बिजली बिलों में तत्काल राहत मिले
- एकल बत्ती योजना को फिर लागू करें
- अघोषित कटौती पर रोक लगाएं
उग्र आंदोलन की चेतावनी: कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो यह आंदोलन जिला स्तर पर और अधिक उग्र रूप लेगा.