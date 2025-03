ETV Bharat / state

दौसा में कार्यकर्ताओं को पूर्व सीएम का स्वागत करना पड़ा महंगा, कई की कटी जेब - PURSES STOLEN DURING EX CM WELCOME

पूर्व सीएम गहलोत का स्वागत करते कार्यकर्ता ( ETV Bharat Dausa )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Mar 21, 2025, 7:11 PM IST

दौसा: शुक्रवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत का स्वागत करने पहुंचे कांग्रेसियों को उनका स्वागत करना महंगा पड़ गया. स्वागत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब अपनी जेब टटोली, तो जब कटने का पता चला. जेब कटने की सूचना पर अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी अपनी जेब में हाथ डाला, तो दर्जनों लोगों की जेब से रुपए गायब मिले. वहीं मामले की सूचना मिलने पर दौसा पुलिस ने अलग-अलग थानों में नाबालिग सहित कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है. कार्यकर्ताओं की जेब कटी, पकड़े आरोपी (ETV Bharat Dausa)

जहां मौका मिला, वहीं दिया वारदात को अंजाम: बता दें कि शुक्रवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर थे. इस दौरान दौसा जिले में पूर्व सीएम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्जनों जगहों पर स्वागत किया था. स्वागत के दौरान जेबतराशों ने गिरोह बनाकर कई जगह जेबतराशी की घटना को अंजाम दिया. बालाजी थाने पहुंचे कांग्रेस नेता भागचंद सैनी ने बताया कि पूर्व सीएम के स्वागत में माला पहनाने के दौरान जेब से 14 हजार रुपए निकल गए. इस दौरान भीड़ कम होने पर जब जेब टटोली, तो रुपए गायब मिले. वहीं अन्य लोगों की जेब पर भी जेबतराशों ने हाथ साफ कर दिया. पढ़ें: वसुंधरा राजे के स्वागत के दौरान दो भाजपा नेताओं की कटी जेब, हजारों रुपए हुए पार - दो भाजपा नेताओं की जेब कट गई कई संदिग्धों को लिया हिरासत में: इसी प्रकार दौसा के सदर थाना क्षेत्र, सिकंदरा थाना क्षेत्र, मानपुर थाना क्षेत्र और बालाजी थाना क्षेत्र में कई जगह बदमाशों ने जेबतराशी की वारदात को अंजाम देकर कई लोगों की जेब से लाखों रुपए पार कर दिए. इस दौरान मामले की सूचना मिलते ही जिले की सदर थाना पुलिस सहित कई थानों की पुलिस ने संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया. मानपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र में दो कार्यकर्ताओं की जेब से रुपए गायब होने की सूचना मिली है। ऐसे में 3 नाबालिगों को डिटेन किया है। इसी प्रकार बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि स्वागत के दौरान जेबतराशाें ने वारदात को अंजाम दिया है। जिसके चलते कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक संदिग्धों ने वारदात को करना कबुल नहीं किया है.