कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले भाजपा के मंत्री पर फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा, धरना-प्रदर्शन - RAE BAREILLY NEWS

रायबरेली में कांग्रेस का प्रदर्शन. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 6:28 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 6:49 PM IST 3 Min Read

लखनऊ/ रायबरेली: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म है. इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया गया. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें तत्काल जेल भेजने की मांग की. लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन. (ETV BHARAT) कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी कैबिनेट मंत्री विजय शाह मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए. शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित शाह और शहजाद आलम के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे. इस अवसर पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष शहजाद आलम ने कहा कि विजय शाह मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में मंत्री हैं और उनका कर्नल सोफिया के प्रति दिया गया बयान काफी शर्मनाक है. कहा कि विजय शाह ने अपने अभद्र बयान में नारी शक्ति को कमजोर करने का काम किया है आम जनता सोच रही है कि छोटी मानसिकता के लोगों को भाजपा कैसे मंत्री का पद सौंप सकती है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि तत्काल सरकार इसमें हस्तक्षेप करे. उन्हें तत्काल बर्खास्त कर जेल भेजे. अमित श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा है. जिसमें मांग की गई है कि मंत्री विजय शाह को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए. दूसरी ओर रायबरेली जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस नगर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने इस मौके पर कहा कि अगर तत्काल विजय शाह को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो यह आंदोलन और भी बड़ा होगा, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसे में आपत्तिजनक टिप्पणी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वह फिर किसी भी समुदाय का हो. आज ऊंचाहार तहसील मुख्यालय भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की. यह प्रदर्शन इण्डिया नेशनल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर किया गया. कांग्रेसियों ने सरकार से मांग की कि विजय शाह को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त कर मुकदमा भी दर्ज किया जाए. इस दौरान कांग्रेस नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता राजनरायन मिश्रा, ओम प्रकाश तिवारी, दल बहादुर सिंह, डॉक्टर ज्योती पासी, शम्भू शरण पाल, अनुज सिंह, शाजू नकवी, रेखा विश्वकर्मा, गुड़िया, शहनाज बानो समेत अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे. इस क्रम में महाराजगंज तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि देश की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रिंसू वैश्य, अंकुर जायसवाल, प्रदीप चौधरी, अवधेश चौधरी, गौरव मिश्रा, रमेश शुक्ला और हनुमान जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- स्वार्थ के लिए एक से अधिक शादी कर रहे मुस्लिम, कुरान में बहु विवाह की दी गई थी सशर्त अनुमति

