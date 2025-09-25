ETV Bharat / state

विकास पर हो रही थी चर्चा, आपस में भिड़ गए कांग्रेसी कार्यकर्ता, हंगामे के साथ हुई धक्का-मुक्की

हिमाचल में विकास पर चर्चा बैठक के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की की.

HAMIRPUR CONGRESS WORKERS RUCKUS
आपस में भिड़ते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 10:16 AM IST

हमीरपुर: विकास पर चर्चा को लेकर हमीरपुर जिला कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ. नौबता यहां तक आ गई कि कार्यकर्ता एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करने लगे और मारने के लिए कुर्सियां तक उठा ली. वहीं, मौके पर मौजूद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बीच-बचाव में आए. उन्होंने मामले को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता नहीं माने. रेस्ट हाउस के कमरों से बाहर निकल कर भी बाहर कार्यकर्ता एक-दूसरे से नोकझोक और धक्का-मुक्की करने लगे.

"परिवार में हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है. बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है. कुछ कार्यकर्ताओं ने भावनात्मक व आक्रामक तरीके से बात रखी है. जिन पर अमल किया जाएगा, ताकी पार्टी को आगे ले जाया जा सके." - सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार

हमीरपुर में बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा (ETV Bharat)

वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को करवाया शांत

दरअसल हमीरपुर के लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस में जिले में विकास कार्यों को लकेर बैठक का आयोजन किया गया था. बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा करना था. हालांकि चर्चा के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने विकास कार्यों को लेकर अनदेखी होने और कई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे न होने का आरोप लगाया है. इन आरोपों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में बहस तेज हो गई. जिससे बैठक में माहौल गरमा गया. आपसी तनातनी के कारण बैठक कुछ समय के लिए अव्यवस्थित भी हो गई. हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने इस दौरान बीच-बचाव कर माहौल शांत करने की कोशिश की. बैठक में उपस्थित नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं और प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ सुना जाएगा और विकास कार्यों में पारदर्शिता व गति लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा.

"मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दी गई जिम्मेदारी के तहत विकास पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया. कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर जिले में विकास कार्य करने के लिए काम किया जाएगा. जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, आपदा से जूझ रही है. लोकसभा सांसदों द्वारा भी कोई मदद नहीं मिल रही है. लोगों तक मदद पहुंचाने में भी केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही है." - सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार

123 करोड़ की लागत से बन रहा बस अड्डा

कांग्रेसी नेता डॉ. पुष्पेन्द्र वर्मा ने कहा कि विकास पर चर्चा के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. बैठक में विकास पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली गई है. उन्होंने कहा कि हमीरपुर का बस अड्डा 20 साल से नहीं बन रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बस अड्डे के लिए पैसे कम होने पर फिर से पैसे दिए और अड्डे का काम शुरू करवाया. उन्होंने कहा कि 123 करोड़ रुपए के बजट में हमरीपुर बस अड्डा बनाया जा रहा है. हेलीपोर्ट का काम भी एक साल के दौरान पूरा किया जाएगा.

अनुराग ठाकुर पर पलटवार

वहीं, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के आपदा प्रभावितों को तिरपाल न देने के बयानों पर सुनील शर्मा ने कहा, "सांसद अनुराग ठाकुर के बयानों से बहुत हैरान हूं. हमीरपुर की जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन वो केवल मात्र आकलन करने में लगे हुए हैं. प्रदेश को केंद्र की ओर से आपदा का पैसा न मिलने के बाद भी राज्य सरकार आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है. सांसद ने आज तक हमीरपुर के विकास कार्य पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन सांसद का इस तरह से बोलना उन्हें खुद को ही गुनहगार साबित कर रहा है."

