सुंदर जैन के शंख की गूंज बनी पहचान, सेहत से साधना तक मिलती नई शक्ति

जयपुर : राजनीति में नारे, भाषण और पोस्टर आम बातें हैं, लेकिन अगर कोई अपनी साधना और समर्पण से पूरे मंच का माहौल बदल दे तो वो साधारण नहीं हो सकता. ऐसे ही राजस्थान कांग्रेस सेवादल के एक कार्यकर्ता हैं सुंदर जैन, जो 65 साल की उम्र में भी अपने हाथों में शंख उठाते हैं और गहरी सांस लेकर मंच पर शंखनाद करते हैं. इस दौरान ऐसा लगता है कि जैसे माहौल में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा घुल गई हो. कांग्रेस की रैलियों और सभाओं में सब कुछ शांत हो जाता है और उनकी शंख ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठती है. तब मंच पर मौजूद पार्टी के बड़े-बड़े नेता भी उनके शंखनाद पर तालियां बजाने और उनकी प्रशंसा करने को मजबूर हो जाते हैं.

शौक से शुरू हुई साधना अब बन गई पहचान : 65 वर्षीय कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव सुंदर जैन का कहना है कि वे बचपन से ही शंख बजाते हुए आ रहे हैं. उनका परिवार गोविंद देव जी मंदिर के पास रहता था, जहां वे पुजारियों को शंख बजाते हुए देखते थे. उनके पिता मोहनलाल जैन कर्मचारी नेता थे. एक बार वो दक्षिण भारत गए थे तो शंख लेकर आए थे. इसके बाद वो पुजारी परिवारों के साथ घंटों शंख बजाने का अभ्यास करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह शौक एक दिन उनकी पहचान बन जाएगा. आज सुंदर जैन के नाम से भले ही प्रदेश के दूर दराज के कांग्रेसी नहीं जानते हों, लेकिन शंख बजाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर पूरे प्रदेश में पहचान है. जब भी राजधानी जयपुर में कोई राष्ट्रव्यापी या प्रदेशव्यापी रैली, सभा हुई है, तब उनके शंखनाद के बाद ही इसका आगाज होता था और दूर-दराज से आए कांग्रेस कार्यकर्ता जैन को मंच से शंख बजाते हुए देखते हैं.

मिलिए शंखनाद करने वाले सुरेंद्र जैन से (ETV Bharat Jaipur)

1988 में कांग्रेस ज्वाइन की : सुंदर जैन ने बताया कि उन्होंने 1988 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी. तब देश में सांप्रदायिक तनाव का दौर था, लेकिन वो एक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए. उस वक्त एक नौजवान कार्यकर्ता था और जोश खरोश के साथ शहर भर में हिंदू-मुसलमान के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गली मोहल्ले में घूमते थे. तब भी कांग्रेस नेताओं ने उनके इस काम की तारीफ की थी. तब भी वो हर रैली, हर आंदोलन, हर मीटिंग में शंखनाद करते थे और यह उनके दिनचर्या का हिस्सा बन गया है.

शंख बजाना परंपरा नहीं एक साधना : सुंदर जैन का कहना है कि शंख बजाना दिल, फेफड़े और श्वसन प्रणाली के लिए कसरत जैसा है. जब वो शंख बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है और नई शक्ति भर रही है. आज 65 साल की उम्र में भी वो उसी तरह से शंख बजाते हैं, जैसे वो युवावस्था में बजाते थे. सुंदर जैन का दावा है कि काफी देर तक बिना रुके शंख बजा सकते हैं. उन्होंने कहा कि 1988 से लेकर अब तक उन्होंने कई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देखे हैं और हर किसी ने उनके शंखनाद को सराहा और मंच पर बुलाकर सम्मान दिया. यह गौरव का पल होता है, जब राष्ट्रीय नेता मंच पर बुलाकर शंखनाद के लिए कहते हैं.