कोरबा में मशाल जुलूस निकालेगी कांग्रेस, वोट चोरी अभियान को गति देंगे सचिन पायलट

जिला कांग्रेस कार्यालय टीपी नगर में आज इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी, एआईसीसी सचिव जरिता लैतफ्लांग ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली.

TORCHLIGHT PROTEST
अभियान को गति देंगे सचिन पायलट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 7:28 PM IST

3 Min Read
कोरबा: जिला कांग्रेस कार्यालय टीपी नगर में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी, एआईसीसी सचिव जरिता लैतफ्लांग ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली. दरअसल 16 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट कोरबा दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह मशाल जुलूस की अगुवाई करेंगे और कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को गति प्रदान करेंगे. इस दौरान वह प्रदेश के 12 जिलों का दौरा करेंगे. कांग्रेसियों में जान फूंकने के उन्हें रिचार्ज करेंगे. इसकी तैयारी के संबंध में ही बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए.

वोट चोर, गद्दी छोड़: टीपी नगर कांग्रेस कार्यालय में बैठक को संबोधित करते हुए जरिता लैतफ्लांग ने कहा कि वोटी चोरी लोकतंत्र पर हमला है. हमारा लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर आधारित है. भारत का चुनाव आयोग हमारे देश के चुनावों को ईमानदारी से संपन्न कराने और उसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए जिम्मेदार है. जरिता लैतफ्लांग ने कहा कि संविधान और भारत की जनता के प्रति यह उनका प्रथम कर्तव्य है.

पूर्व मंत्री ने दी कार्यक्रम की जानकारी: पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बैठक के उद्देश्य पर बात करते हुए कहा कि आगामी 16 सितम्बर को शाम 7 बजे सुभाष चौक निहारिका से स्व. बिसाहु दास महंत स्मृति उद्यान तक विशाल मसाल जुलूस निकाला जाएगा. इसके बाद स्मृति उद्यान में आमसभा के साथ समापन किया जाएगा. अग्रवाल ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि प्रत्येक कांग्रेस सदस्य एवं पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे.

बिहार चुनाव की जिम्मेदारी: कांग्रेस सह प्रभारी, एआईसीसी सचिव जरिता लैतफ्लांग ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया. जरिता लैतफ्लांग ने कहा कि आज के समय में लोकतंत्र खतरे में है. लोकतंत्र की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. वोटर लिस्ट में झूठे नाम शामिल किया जा रहे हैं. लोगों का हक उनसे छीना जा रहा है. जो लोग जिंदा हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में मृत बताया जा रहा है. लोगों के नाम काटे जा रहे हैं. हम ऐसे देश में रहते हैं, जहां अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है.

सचिन पायलट करेंगे आगाज: जरिता लैतफ्लांग ने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के तीन दिनों के दौरे पर रहेंगे वह 12 जिलों में जाएंगे और मुख्य मुद्दा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान होगा. छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों को बिहार चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी दी गई है. यहां के कई कांग्रेस के पदाधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें बिहार में विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है.

