आगरा: बिहार में वोट चोरी और मतदाता सूची से वोटर के नाम गायब होने से कांग्रेस और विपक्षी दलों में आक्रोश है. कांग्रेस ने इसको लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है. इसी कड़ी में आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया कि है विजय नगर स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास पर प्रदर्शन करेंगे. इसकी जानकारी होते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आए. मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास पर पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास विजय नगर में उनके माता और पिता रहते हैं.

देश में बिहार का नोट चोरी का मामला चर्चा में है. जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं. देश में विपक्षी दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के ऐलान के बाद विजय नगर में कांग्रेसी जुटने लगे हैं. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध जारी है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण, शामिल न करने के कारणों सहित प्रकाशित करने को कहा है.



मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया आरोपों का जवाब

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के जवाब में एक दिन पहले रविवार को प्रेस कांफ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है. लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट और 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट चुनाव के लिए काम करते हैं। इतने सारे लोगों के सामने क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "कुछ मतदाताओं ने डबल वोटिंग का आरोप लगाया लेकिन सबूत नहीं दिया गया. चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के, गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ निडरता से चट्टान की तरह खड़ा रहा है, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा.

