झारखंड में कांग्रेस चलाएगी वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, जानिए बीजेपी का क्या है रिएक्शन

दुमका में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस, वोट चोरी को लेकर अभियान चलाएगी.

congress signature campaign against vote theft
कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक लेते प्रदेश प्रभारी के. राजू (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read
दुमका: कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने बीजेपी पर षड्यंत्र के तहत वोट चोरी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इसके विरोध में पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा. दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अपनी पार्टी के संगठन सृजन प्रोग्राम के तहत दुमका पहुंचे थे. इस मौके पर स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बातें कहीं.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि वोट चोरी को लेकर हमारी पार्टी, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्र के वार्ड स्तर तक जाएगी. जन-जन को बीजेपी के इस षड्यंत्र की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह जनता के बहुमूल्य वोटों की चोरी की गई है. इसमें हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा. कांग्रेस ने एक मिलियन हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा है, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार को भेजा जाएगा.

झारखंड में कांग्रेस चलाएगी हस्ताक्षर अभियान (etv bharat)

के. राजू की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद

दुमका में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कांग्रेस को कैसे ग्रास रूट तक ले जाया जाए? गांव- गांव तक कांग्रेस की नीतियों और उनके कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े. के. राजू ने कहा कि हम इस प्रमंडल में कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि आने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारे साथ हमारी सहयोगी पार्टी को भी ताकत मिल सके.

राजद के साथ टिकट बंटवारे पर कोई अड़चन नहीं: प्रदीप यादव

झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजद के साथ टिकट बंटवारे को लेकर कहीं कोई अड़चन नहीं है. सारा कुछ तय हो चुका है. उन्होंने बताया कि बिहार में हमारे गठबंधन को भारी सफलता मिलेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी.

इससे पहले जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के साथ-साथ पार्टी के संथाल परगना प्रमंडल के जिला अध्यक्ष और अन्य वरीय नेताओं ने भाग लिया.

अस्तित्व बचाने में लगी है कांग्रेस: रणधीर सिंह, बीजेपी नेता

इधर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के संथाल दौरे पर निशाना साधा है. बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने कहा कि ये सब अस्तित्व बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं. पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने दुमका में कहा कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है. झारखंड में भी वह झामुमो की बी टीम बनकर रह गई है, यहां लगता ही नहीं है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं, यहां सिर्फ झामुमो की ही चल रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के यहां आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है.

