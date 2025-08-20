ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में SIR का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर गोलमोल जवाब देते नजर आए विधायक प्रदीप यादव - JHARKHAND CONGRESS OPPOSE SIR

कांग्रेस झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में एसआईआर का मुद्दा उठाएगी. यह जानकारी विधायक प्रदीप यादव ने दी.

Congress MLA Pradeep Yadav
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2025 at 7:55 PM IST

दुमका: 22 अगस्त से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र फिर से शुरू हो रहा है. इस दौरान कांग्रेस विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) का विरोध करेगी. यह जानकारी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दी. उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध होगा.

कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि एसआईआर के माध्यम से, बीजेपी अपने विरोधी मतदाताओं का नाम वोटिंग लिस्ट से काटना चाहती है. कांग्रेस पार्टी इसका जोरदार विरोध करेगी. झारखंड में इसकी शुरुआत विधानसभा के पटल से की जाएगी.

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव (Etv Bharat)

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश

प्रदीप यादव ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR के माध्यम से 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए, जब चुनाव आयोग से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बीजेपी के दबाव में अपना पल्ला झाड़ लिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपने जिन लोगों का नाम सूची से हटाया है, उसका डिटेल जारी करें.

वोट देने के अधिकार को छीनना चाहती ही भाजपा

विधायक प्रदीप यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया है लेकिन बीजेपी इसे छीनने का काम कर रही है. हमारे नेता राहुल गांधी ने इसका सबूत भी पेश किया है. देश की जनता भी यह समझने लगी है कि हमारे वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है. कांग्रेस विधायक ने आगे बताया कि संविधान में यह हेराफेरी हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक इसमें शामिल लोगों को सत्ता से बाहर न कर दिया जाए.

Congress will oppose SIR in Jharkhand assembly
पूर्व पीएम स्व. राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते कांग्रेस विधायक एवं अन्य (Etv Bharat)

सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहती है बीजेपी

इससे पहले कांग्रेस विधायक ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए. उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का काम किया था लेकिन बीजेपी तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहती है. सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निजी हाथों में देना भी इसी का एक उदाहरण है.

सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर दिया गोलमोल जवाब

वहीं सूर्या हांसदा एनकाउंटर को बीजेपी द्वारा मुद्दा बनाए जाने पर जब उनसे सवाल किया गया पूछा तो विधायक प्रदीप यादव गोलमोल जवाब देते नजर आये. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है, यहां सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है. इस मामले में बीजेपी अपनी बात कह रही है.

