बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेशभर में करेगी हल्ला बोल

Published : April 12, 2025 at 11:23 PM IST | Updated : April 13, 2025 at 9:28 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस आज बिजली के बढ़ाए गए दामों और घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की बढ़ाई गई कीमतों के विरोध में राज्य भर में प्रदर्शन करेगी. प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली अब 5.62 प्रतिशत अधिक कीमत पर मिलेगी. इसके अलावा केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर पहले ही 50 रुपये की वृद्धि कर दी है. इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर एक्साइज की वृद्धि की कर चुकी है. इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. पार्टी के संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार से परेशान जनता के ऊपर सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर और बिजली के दाम बढ़ाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है. जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, जल विद्युत उत्पादन करने वाला प्रदेश है. राज्य की तमाम विद्युत जल परियोजनाओं से पूरे देश को बिजली सप्लाई की जाती है. लेकिन प्रदेशवासियों को ही सरकार हर साल विद्युत दरें बढ़ाकर महंगाई के बोझ तले दबा रही है. धस्माना का कहना है कि पिछले दिनों राज्य की भाजपा सरकार ने रोडवेज का किराया बढ़ाया. पानी महंगा किया. राज्य के नागरिकों पर तरह-तरह के कर लगाए जा रहे हैं. उसके बावजूद बिजली की कीमतों पर वृद्धि कर दी गई. इसी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार 2 वर्षों से गिरावट दर्ज की जा रही है. लेकिन इसका कोई लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है. क्योंकि पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से केंद्र ने पेट्रोल और डीजल के दाम ₹100 के आसपास स्थिर करके रखे हुए हैं. जबकि कच्चे तेल की कीमतें अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है. इसलिए बढ़ती महंगाई से जनता का बुरा हाल है.अब कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने जा रही है. इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इस समय महंगाई सबसे बड़ा विषय है. लेकिन सरकार को निरंतर बढ़ रही महंगाई की कोई चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी भी बहुत बड़ा विषय है. लेकिन सरकार महंगाई को भी नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है. हीरा सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड की गौरव, गरिमा और शान को नीलाम कर दिया है. बढ़ती महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने की दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है. ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में फिर बढ़े बिजली के दाम, आम आदमी को लगा महंगाई का झटका, यहां देखें चार्ज लिस्ट

