देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस आगामी 26 अगस्त को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ढिलाई बरते जाने और वोट चोरी के खिलाफ राज भवन कूच करने जा रही है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कानून राज खत्म हो गया है. भाजपा के संरक्षण में राज्य में आपराधिक तत्व वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

धस्माना ने कहा कि राज्य में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और उन पर घटित हर दूसरे अपराध में भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं. अंकिता भंडारी से लेकर हरिद्वार की तेरह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई. हत्या, बलात्कार पॉक्सो के अधिकतर मामलों में भाजपा नेताओं के नाम सामने आए हैं. लेकिन भाजपा तंत्र दो लाइन का निष्कासन पत्र जारी करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रही है. धस्माना ने कहा कि 2 दिन पूर्व पौड़ी के जितेंद्र सिंह सुसाइड केस में जिस हिमांशु चमोली का नाम आया, उसके काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त है. अब तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भांजे के साथ करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया गया. उन्होंने वीडियो जारी करके आत्महत्या की धमकी तक दे डाली है.

रही सही कसर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के डीजीपी को ऐसे ही मामले में पत्र लिखकर पूरी कर दी है. इसके अलावा पंचायत चुनाव में जिस तरह नैनीताल, बेतालघाट आदि स्थानों पर पुलिस के सामने खुले आम हथियारों को लहराते हुए अपहरण किए गए और गोलियां चलाई गई. उससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा उत्तराखंड को बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते में ले जा रही है.

उन्होंने कहा कि आज पूरा उत्तराखंड आपदाग्रस्त है. लेकिन आपदा प्रबंधन के नाम पर जमीन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है. उत्तरकाशी में धराली, हर्षिल में आपदा ने भारी नुकसान पहुंचाया है. लेकिन वहां हुई बर्बादी और जनहानि पर सरकार आज तक सही आंकड़ा जारी नहीं कर पाई है. आज चारों धामों की यात्रा मार्ग, एनएच, राज्य राजमार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं. सैकड़ों संपर्क मार्ग बाधित हो रखे हैं. लेकिन इनको बहाल करने के लिए जिस गति से काम होना चाहिए था, वह काम नहीं हो पा रहा है.

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 26 अगस्त को कांग्रेस जनहित मुद्दों को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं. इस दिन कूच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे.

