गिरिडीह में कांग्रेस का 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान शुरू, प्रदेश अध्यक्ष बोले- बिहार की जनता ने बना लिया है बदलाव का मन

गिरिडीह में कांग्रेस का 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान शुरू, प्रदेश अध्यक्ष बोले- बिहार की जनता ने बना लिया है बदलाव का मन
झारखंड कांग्रेस ने गिरिडीह जिले में 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान की शुरुआत की है. जिसमें 1 लाख 60 हजार लोगों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे.
Published : October 6, 2025 at 6:13 PM IST
गिरिडीह: कांग्रेस ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान की शुरुआत की है. गिरिडीह में इसे लेकर अंबेडकर चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ झारखंड के सह प्रभारी बेला प्रसाद मौजूद रहे.
कार्यक्रम की शुरुआत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वोटों की चोरी कर नरेंद्र मोदी, केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं. एक के बाद एक, कई सबूत सामने आ चुके हैं कि कैसे वोटों की चोरी हुई है? राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है. अब पार्टी आलाकमान के आदेश पर 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान शुरू किया गया है.
दरअसल इस अभियान के तहत पूरे देश में 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद राष्ट्रपति को कांग्रेस वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर एक पत्र भेजेगी. जिसमें झारखंड से 25 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के सहयोग से संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर आम जनता के वोटो को काटकर वोट चोरी की नियत से अप्रत्याशित रूप से फर्जी वोटों को जोड़ने के विरोध में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर " वोट चोर, गद्दी छोड़" हस्ताक्षर अभियान का शुरूआत किया गया है।
बिहार में भी 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा छाया हुआ है. वहां पर जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है. बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का मामला जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा: केशव महतो कमलेश, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
इधर इस कार्यक्रम के बाद जिलाध्यक्ष सतीश केडिया ने बताया कि 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत गिरिडीह जिले से 1 लाख 60 हजार लोगों का हस्ताक्षर करवाना है. सभी का हस्ताक्षर एक फॉर्मैट में होगा, जिसमें हस्ताक्षर करने वाले का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा.
