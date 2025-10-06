ETV Bharat / state

गिरिडीह में कांग्रेस का 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान शुरू, प्रदेश अध्यक्ष बोले- बिहार की जनता ने बना लिया है बदलाव का मन

कांग्रेस का 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 6, 2025 at 6:13 PM IST 2 Min Read