कांग्रेस का ''वोट चोर, गद्दी छोड़'' अभियान, बिलासपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन

वोट चोर, गद्दी छोड़ आंदोलन: सभा में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला. भूपेश बघेल ने कहा कि वोटर लिस्ट और ईवीएम की गड़बड़ी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से रोका. निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब हमें चाहिए. भूपेश बघेल ने कहा कि गांधी परिवार माफी मांगने वाला परिवार नहीं है.

बिलासपुर: वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन कर रही है. बिहार में तो कांग्रेस ने बकायदा यात्रा तक निकाली. इसी कड़ी में आज बिलासपुर में भी वोट चोर, गद्दी छोड़ आंदोलन के तहत कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रदर्शन किया. प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन में सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम बड़े नेताओं ने भाजपा की सरकार पर जमकर हमला बोला.

''अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे'': पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा है अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे. हाइड्रोजन बम बनारस में तो कहीं नहीं फूटेगा? दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन से भाजपा सरकार बनी है. चुनाव आयोग आज कटघरे में है. आगे छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने तक हम आंदोलन को ले जाएंगे.

प्रदेश प्रभारी का दावा: वहीं सचिन पायलट ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और विपक्ष पर दबाव की वजह से लोकतंत्र खतरे में है. लोकतंत्र की इमारत पर बहुत से लोग नेता बनें हैं. लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था को आज जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है. पहले चीफ जस्टिस, पीएम और नेता प्रतिपक्ष तय करते थे निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा. आज पीएम, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तय कर रहे, दो के बहुमत पर आज निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चयन हो रहा है. भाजपा चाहती है एक ही विचारधारा देश में रहे. हम सवाल निर्वाचन से पूछते हैं, जवाब बीजेपी के नेता देते हैं. जीतना है तो चुनाव लड़ के जीतो. वोट चोरी कर राज करने वालों को अब जनता बर्दास्त करने वाली नहीं है. जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी.

भाजपा द्वारा लोकतंत्र पर हो रहे प्रहार के खिलाफ राहुल गांधी जी ने संसद से लेकर सड़क तक वोट चोरी के गंभीर मुद्दे को जनता के सामने रखा है. कांग्रेस जनता के बीच जाकर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को उठा रही है. लोकतंत्र की स्थापना हमारे नेताओं के बलिदान से हुई है और उसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है. “वोट चोर गद्दी छोड़” प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन में आज कार्यकताओं को आह्वान किया कि जनता को मजबूती के साथ इस मुद्दे पर जोड़ना है: सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी

केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल: सचिन पायलट ने कहा कि ईडी और सीबीआई को आवाज उठाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है. पीएम को चुनौती है, बताएं 11 साल में कितने बीजेपी नेताओं के यहां छापा पड़ा. बीजेपी के सारे नेता पाखंडी साधु हैं. कांग्रेस का मानना है कि, इस अभियान का असर आने वाले बिहार चुनाव पर भी दिख सकता है. पार्टी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव तक यह मुद्दा लोगों के जहन में गहराई से बैठ जाए. बिलासपुर से शुरू हुआ यह अभियान रायगढ़ और फिर पूरे प्रदेश के जिलों तक पहुंचेगा.