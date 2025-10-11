ETV Bharat / state

हरिद्वार में कांग्रेस ने उतारी PM मोदी और CM धामी की आरती, चर्चाओं में विपक्ष का अनोखा विरोध प्रदर्शन

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कांग्रेस का एक अनोखा प्रदर्शन कर रही है, जिसकी पूरे हरिद्वार में चर्चा हो रही है. शहर की टूटी सड़कों और जगह-जगह बने गड्ढों से परेशान कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताने का नया तरीका अपनाया है. कांगेसी हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक मदन कौशिक की आरती उतारकर विरोध जता रहे हैं.

कांग्रेस का यह व्यंग्यात्मक विरोध अब पूरे शहर में सुर्खियां बटोर रहा है. कांग्रेस का यह प्रदर्शन शहर के अलग अलग इलाकों में हो रहा है. कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता हर उस जगह पहुंच रहे हैं, जहां सड़कें टूट चुकी हैं या गड्ढे बने हुए हैं. वहां बाकायदा थाल में दीया-बत्ती जलाकर आरती गाते हैं और बीजेपी नेताओं के जयकारा लगाते है.

हरिद्वार में कांग्रेस ने उतारी PM मोदी और CM धामी की आरती (ETV Bharat)

इस दौरान राहगीरों को प्रसाद के रूप में मिठाई भी बांटी जा रही है. प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पांच इंजनों की सरकार है तो गड्ढे क्यों नहीं भर रहे? कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने कहा कि हरिद्वार में सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आए दिन लोग घायल हो रहे हैं. कई जगह गड्ढों में बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं.

कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने तंज भरे लहजे में कहा कि यहां पांच इंजनों (केंद्र, राज्य, सांसद, विधायक और नगर निगम) की सरकार है, फिर भी जनता परेशान है. शहर की सड़कों पर गड्ढे हैं. अपराध बढ़ रहा है और लोग निराश हैं. ऐसे में हम जनता की पीड़ा सरकार तक इसी तरीके से पहुंचा रहे हैं.