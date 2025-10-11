हरिद्वार में कांग्रेस ने उतारी PM मोदी और CM धामी की आरती, चर्चाओं में विपक्ष का अनोखा विरोध प्रदर्शन
हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कांग्रेस का एक अनोखा प्रदर्शन कर रही है, जिसकी पूरे हरिद्वार में चर्चा हो रही है. शहर की टूटी सड़कों और जगह-जगह बने गड्ढों से परेशान कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताने का नया तरीका अपनाया है. कांगेसी हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक मदन कौशिक की आरती उतारकर विरोध जता रहे हैं.
कांग्रेस का यह व्यंग्यात्मक विरोध अब पूरे शहर में सुर्खियां बटोर रहा है. कांग्रेस का यह प्रदर्शन शहर के अलग अलग इलाकों में हो रहा है. कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता हर उस जगह पहुंच रहे हैं, जहां सड़कें टूट चुकी हैं या गड्ढे बने हुए हैं. वहां बाकायदा थाल में दीया-बत्ती जलाकर आरती गाते हैं और बीजेपी नेताओं के जयकारा लगाते है.
इस दौरान राहगीरों को प्रसाद के रूप में मिठाई भी बांटी जा रही है. प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पांच इंजनों की सरकार है तो गड्ढे क्यों नहीं भर रहे? कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने कहा कि हरिद्वार में सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आए दिन लोग घायल हो रहे हैं. कई जगह गड्ढों में बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं.
कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने तंज भरे लहजे में कहा कि यहां पांच इंजनों (केंद्र, राज्य, सांसद, विधायक और नगर निगम) की सरकार है, फिर भी जनता परेशान है. शहर की सड़कों पर गड्ढे हैं. अपराध बढ़ रहा है और लोग निराश हैं. ऐसे में हम जनता की पीड़ा सरकार तक इसी तरीके से पहुंचा रहे हैं.
दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को पूरी तरह राजनीतिक करार दिया है. भाजपा नेता विकास तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल को देखना चाहिए, जब उन्होंने राज्य में शासन किया था, तब सड़कों की स्थिति और भी खराब थी.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही 30 अक्टूबर तक पूरे राज्य को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं. भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जिन्हें ठीक करने का कार्य तेजी से चल रहा है.
वहीं कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि सरकार वाकई गंभीर होती तो शहर की मुख्य सड़कों पर बने गड्ढे महीनों से यूं नहीं पड़े रहते. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक शहर की सड़कें दुरुस्त नहीं हो जातीं.
हरिद्वार जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले शहर में सड़कों की यह बदहाली न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है. हरकी पौड़ी जाने वाले मार्ग ज्वालापुर, भीमगौड़ा, कनखल और औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल की सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं. यही कारण है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को जनता से सीधे जोड़ने का प्रयास किया है.
