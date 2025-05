ETV Bharat / state

विजय शाह को पकड़ने का काम सेना को दीजिए, पकड़ लाएगी, उमंग सिंघार की डिमांड - CONGRESS DEMAND ARREST VIJAY SHAH

उमंग सिंघार ने कि विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 17, 2025 at 8:17 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 8:35 PM IST 3 Min Read

भोपाल: मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के बाद अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाया है कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश सरकार लापता विजय शाह को नहीं पकड़ पा रही है. सिंघार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पास खुद गृह विभाग है अगर वे भी शाह को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये काम सेना को दे दिया जाए. वो इसे बखूबी कर देगी. बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से ही विजय शाह मुश्किलों में घिरे हुए हैं. 'सेना को परमिशन दे दो वो पकड़ लाएगी विजय शाह को'

