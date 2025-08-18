कोंडागांव: जिले में कांग्रेस ने "वोट चोर गद्दी छोड़" अभियान के तहत रविवार शाम एक भव्य मशाल रैली का आयोजन किया. कांग्रेस भवन से जय स्तंभ चौक तक निकली इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए. रैली का नेतृत्व पूर्व मंत्री मोहन मरकाम और पूर्व विधायक संतराम नेताम ने किया
सरकार के खिलाफ नारेबाजी: मशाल रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि यह रैली कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर आयोजित की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है, जबकि वोट डालना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है.
लोकतंत्र की रक्षा और आमजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी- मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री
लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप: पूर्व विधायक संतराम नेताम ने भी भाजपा पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनमत का अनादर कर लोकतंत्र को कमजोर किया है. राहुल गांधी ने इस सच्चाई को देश के सामने उजागर किया है. कांग्रेस हर हाल में जनता के अधिकार की रक्षा करेगी.
यह लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है- संतराम नेताम, पूर्व विधायक, केशकाल
मशाल रैली के समापन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की मजबूती और जनमत के सम्मान का संकल्प लिया.कार्यकर्ताओं ने मशालों के साथ नारे लगाते हुए वोट चोरी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.