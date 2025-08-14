बूंदी: सर्किट हाउस में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में केशवराव पाटन विधायक सीएल प्रेमी, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा और हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि 28 अगस्त को बूंदी में हजारों किसानों और शहरी लोगों के साथ उग्र आंदोलन होगा. विधायकों ने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना जनता के लिए नुकसानदायक है और इससे किसानों पर बिजली का बोझ कई गुना बढ़ जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अगर स्मार्ट मीटर लगाने गांवों में आए, तो ग्रामीण उन्हें घुसने नहीं देंगे. इसके लिए गांव-गांव जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.

स्मार्ट मीटर का एग्रीमेंट भाजपा सरकार में हुआ-चांदना: हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने कहा कि मौजूदा ऊर्जा मंत्री स्मार्ट मीटर योजना को कांग्रेस सरकार का निर्णय बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. जबकि सच्चाई यह है कि वर्ष 2016 में भाजपा सरकार के समय, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री और पुष्पेंद्र बाली ऊर्जा मंत्री थे, तब इस कंपनी के साथ 20 साल का एग्रीमेंट हुआ था. उस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी. चांदना ने कहा कि हम ऊर्जा मंत्री का हर मंच पर घेराव करेंगे. बिजली विभाग को गांवों में घुसने नहीं देंगे.

पढ़ें: ऊर्जा मंत्री बोले, 'स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर कांग्रेस सरकार ने दिया था, हम उनकी अच्छी नीतियों को आगे बढ़ा रहे' - ENERGY MINISTER ON SMART METER

जनता ने हमें चुना है, हम उन्हें लूटने नहीं देंगे: पूर्व मंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है. जबकि राजस्थान में किसानों से 5 गुना ज्यादा वसूली की जा रही है. जनता ने हमें अपने दुख-दर्द दूर करने के लिए चुना है, न कि चुप रहने के लिए. उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को होने वाला आंदोलन किसानों और आम लोगों की आवाज बनेगा.

पढ़ें: हेमाराम चौधरी बोले- भाजपा सरकार जनता को लूट रही, स्मार्ट मीटर से बढ़ेगा बोझ - CONGRESS PROTEST IN BARMER

एयरपोर्ट एमओयू में बूंदी का नाम नहीं–शर्मा: बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि तालेड़ा के शंभुपुरा में एयरपोर्ट के लिए 3 हजार बीघा जमीन हमने दी, लेकिन एमओयू में बूंदी का नाम तक शामिल नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि जिले में विकास के कार्य ठप हैं. पंचायतों में सरपंच बिना संसाधनों के परेशान हैं और आम लोगों को अपने कब्जे की जमीन से बेदखल किया जा रहा है. शर्मा ने कहा बूंदी को कोटा का उपनगर नहीं बनने देंगे. वहीं विधायक सीएल प्रेमी ने कहा कि स्मार्ट मीटर निजी कंपनी के लिए मुनाफे का सौदा है. जबकि जनता को महंगी बिजली का बोझ उठाना पड़ेगा. पत्रकार वार्ता में जिला प्रमुख चंद्रवती कंवर भी मौजूद रहीं.