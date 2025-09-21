हेल्थ मिनिस्टर के गढ़ एमसीबी में दूषित पानी की सप्लाई, कांग्रेस ने उठाए सवाल
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी के क्षेत्र मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में गंदे पानी के सप्लाई ने तूल पकड़ लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2025 at 2:47 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति का आरोप कांग्रेस ने लगाया है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर साय सरकार के हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल को घेरा है. इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि यह लोगों की जान से बड़ा खिलवाड़ है. इस पर सरकार को संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को स्वच्छ पानी दिलवाने का प्रयास किया जाना चाहिए.
कांग्रेस का स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना: कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की. उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि निगम प्रशासन द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी न केवल गंदा है बल्कि यहां की जनता को बीमारियों की चपेट में धकेल रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कई वार्डों से पानी के नमूने लेकर दावा किया कि इस पानी की हालत देखकर साफ कहा जा सकता है कि इसे पीना लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है.
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को कांग्रेस ने घेरा: कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने याद दिलाया कि पूर्व में भी इस मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से की गई थी. मंत्री ने नगर निगम, पीएचई और एसईसीएल अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा कर साफ कहा था कि अगर दूषित पानी से पीलिया जैसी बीमारी फैलती है तो एफआईआर दर्ज की जाएगी. उसके बावजूद 15 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, न तो किसी पर एफआईआर हुई और न ही कोई नोटिस जारी हुआ है.
हल्दीबाड़ी क्षेत्र में पाइप लाइन विस्तार कार्य के दौरान पुराने और जंग लगे पाइपों को दोबारा लगाया जा रहा है. जबकि शासन की ओर से नए पाइप लगाने के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है. सवाल यह है कि नए पाइपों की जगह पुराने पाइप क्यों लगाए जा रहे हैं. निगम प्रशासन और एसईसीएल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है- अशोक श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष , कांग्रेस , एमसीबी
लोगों को कब मिलेगा स्वच्छ पानी ?: कांग्रेस का सीधा आरोप नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार पर है. कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि चिरमिरी की जनता दूषित पानी सप्लाई से परेशान है और बीमारियों की आशंका बढ़ गई है. सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत एक्शन में आना चाहिए.