धामी सरकार ले रही UCC लागू करने का श्रेय, पहला उल्लंघन करने वाला भी उनका पूर्व MLA: करन माहरा - UTTARAKHAND UCC VIOLATION

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 8, 2025 at 9:09 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 9:20 AM IST 2 Min Read

देहरादून: भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर सहारनपुर की अभिनेत्री से दूसरी शादी से जुड़े मामले पर सियासत तेज है. दोनों के कई वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वहीं 23 जून को भाजपा प्रदेश संगठन ने सुरेश राठौर को नोटिस जारी किया और 24 जून को पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पार्टी संगठन को अपना जवाब दिया. उन्होंने इस दौरान खुद को पार्टी का समर्पित सिपाही बताया था. हालांकि पार्टी नेतृत्व उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा व प्रदेश सरकार को घेरा है. यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घिरे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को भले ही पार्टी में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया हो, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि यूसीसी लागू करने वाली धामी सरकार के अपने ही नेता अमर्यादित आचरण कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड की धज्जियां उड़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने का श्रेय तो पुष्कर धामी सरकार ले रही है, परंतु उसका पहला उल्लंघन ही भाजपा के ही पूर्व विधायक द्वारा किया गया. ऐसे में महिला उत्पीड़न और शोषण में भाजपा नेताओं की संलिप्तता और सरकारी संरक्षण दिया जाना धामी सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार रहा है. माहरा ने आरोप लगाया कि दरअसल भाजपा के नेता ही यूसीसी की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. बता दें कि सुरेश राठौर ने सार्वजनिक रूप से अनामिका से विवाह करने की बात कबूल की थी. अब आने वाले दिनों में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है. राठौर सहारनपुर निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर से दूसरी शादी करने के कारण चर्चा में आए थे. पढ़ें-शादी के विवाद में पूर्व BJP MLA सुरेश राठौर को नोटिस, पार्टी ने 7 दिन में मांगा जवाब, कांग्रेस ने घेरा

Last Updated : July 8, 2025 at 9:20 AM IST