कफ सिरप मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार पर दवा कंपनी को बचाने का आरोप

कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में कांग्रेस ने सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया. जयपुर में पैदल मार्च निकालकर जांच की मांग की.

जयपुर में पैदल मार्च कर स्वास्थ्य भवन का घेराव
जयपुर में पैदल मार्च कर स्वास्थ्य भवन का घेराव (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 2:39 PM IST

जयपुर: कफ सिरप से बच्चों की कथित मौत के मामले में अब राजनीतिक रियासत गर्म हो गई है. सरकार की ओर से दवा कंपनी को क्लीन चिट दिए जाने के बाद कांग्रेस खुलकर सरकार पर हमलावर हो गई है. रविवार को कांग्रेस ने जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइंस से स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च निकाला और सरकार पर दवा कंपनी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए.

स्वास्थ्य भवन का घेराव और नारेबाजी: पैदल मार्च में विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, पूर्व विधायक गंगा देवी, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. सभी ने 22 गोदाम पुलिया, सहकार मार्ग होते हुए स्वास्थ्य भवन पहुंचकर जमकर नारेबाजी की. स्वास्थ्य भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार को चेतावनी दी कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा.

जयपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- चिकित्सा मंत्री खींवसर बोले- बच्चों की मौत कफ सिरप से नहीं, बीमारियों से हुई है

सरकार पर मिलीभगत का आरोप: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से कहा कि पिछले 2 सालों से प्रदेश में नकली दवा का कारोबार चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकार ने कहा कि नकली दवा के कारण मौतें हुईं, लेकिन अब वही सरकार कह रही है कि दवा से कोई मौत नहीं हुई. खाचरियावास ने कहा कि सरकार जांच से बच रही है क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी. उन्होंने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया.

पूर्व मंत्री ने कहा कि अब भू माफिया और खनन माफिया के बाद दवा माफिया भी सक्रिय हो गए हैं. सरकार की मिलीभगत से यह कारोबार चल रहा है और सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन सिर्फ शुरुआत है. अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा. पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने अचानक अपना रुख बदल लिया है. पहले कहा कंपनी जिम्मेदार है, अब कह रहे हैं कोई जिम्मेदार नहीं. उन्होंने कहा कि अब जनता सरकारी दवा लेने से डरने लगी है. कांग्रेस के समय शुरू की गई मुफ्त दवा योजना को भाजपा सरकार ने कमजोर कर दिया है.

2 साल से नहीं हुए सेनेटरी नैपकिन के टेंडर: विधायक अमीन कागजी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून लागू किया था, जिसे भाजपा सरकार ने कमजोर कर दिया है. पिछले 2 सालों से उड़ान योजना के तहत सेनेटरी नैपकिन के टेंडर तक नहीं हुए. उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता के हित में नहीं, बल्कि योजनाओं को बंद करने में लगी है. नकली दवाओं का कारोबार बढ़ रहा है और आम लोग इसकी कीमत अपनी जान देकर चुका रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- रिपोर्ट में खुलासा, सीकर के नित्यांश की मौत कफ सिरप देने के बाद, चिकित्सक ने नहीं लिखी थी दवा

