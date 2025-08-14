ETV Bharat / state

राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर गरमाई राजनीति, गहलोत-जूली ने भाजपा सरकार को घेरा - STUDENT UNION ELECTION

छात्र संघ चुनाव न कराने के सरकार के हलफनामे पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा. गहलोत और जूली ने फैसले को लोकतंत्र विरोधी बताया.

Student Union Election
छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. एक तरफ छात्र संगठन लगातार चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलित हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. हाल ही में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बड़ा प्रदर्शन किया था. वहीं, दूसरी तरफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल चुनाव नहीं होंगे. सरकार के इस रुख पर अब कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है.

गहलोत का बयान: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हाई कोर्ट में छात्र संघ चुनाव न करवाने की दलील देना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा चाहती ही नहीं कि नई पीढ़ी राजनीतिक रूप से जागृत हो और नया नेतृत्व तैयार हो. गहलोत ने इसे निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण सोच करार दिया. उन्होंने कहा कि छात्र संघ की राजनीति से केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा और अन्य दलों के भी कई नेता निकले हैं, क्या उन सबको अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखने का अधिकार नहीं है? गहलोत ने सवाल उठाया कि आखिर नई शिक्षा नीति का बहाना लेकर कब तक चुनावों को टाला जाएगा और आरएसएस का छात्र संगठन एबीवीपी इस मुद्दे पर मौन क्यों है.

जूली ने सरकार पर बोला हमला: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर हमला बोला और चुनाव न करवाने के फैसले को युवाशक्ति का अपमान बताते हुए लोकतंत्र विरोधी करार दिया. जूली ने कहा कि सरकार संविधान और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करने पर आमादा है और इसी कारण छात्र संघ चुनावों को रोक रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार दमनकारी फैसले लेकर उन्हें और ज्यादा आक्रोशित और आंदोलित करने की कोशिश कर रही है.

टीकाराम जूली ने कहा कि छात्र संघ चुनाव युवा नेतृत्व की नर्सरी है, जहां से तैयार हुआ नेतृत्व राजनीति ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता और कौशल के बल पर राष्ट्रनिर्माण में योगदान देता आया है. उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर दिखावे के लिए यूथ पार्लियामेंट्स का आयोजन करती है और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर लोकतंत्र और युवा नेतृत्व की असली नर्सरी छात्र संघ चुनावों को रोक रही है. यह सरकार की दोहरी नीति को उजागर करता है.

युवाओं का संघर्ष और कांग्रेस की मांग: जूली ने कहा कि प्रदेश का युवा छात्र संघ चुनावों को लेकर आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भाजपा सरकार सत्ता के मद में चूर होकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है. कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सरकार अपने हलफनामे पर पुनर्विचार करे और छात्र हित में जल्द चुनाव करवाए.

