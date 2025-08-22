सुकमा: जिले में लगातार चार दिनों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल ने ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जिला अस्पताल तक स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर दिया है. लगभग 300 NHM अधिकारी-कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. जिससे मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए भटक रहे हैं. ओपीडी बंद होने के कारण गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और अन्य बीमार मरीज भारी परेशानी झेल रहे हैं.
कांग्रेस का हड़ताल को समर्थन: इधर कांग्रेस ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन दिया है. कांग्रेस के प्रदेश सचिव दुर्गेश राय आंदोलन कर रहे एनएचएमकर्मियों से मिलने पहुंचे. दुर्गेश राय ने कहा "पूरे सुकमा जिले सहित छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. अंदरूनी इलाकों में डिलीवरी से लेकर कई बीमारियों में एनएचएमकर्मी पहली प्राथमिकता में इलाज करते हैं. सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द NHM कर्मचारियों की मांगें पूरी करें. जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से पटरी पर लौटे."
एनएचएम कर्मचारियों की मांगे:
- नौकरी की सुरक्षा (Job Security)
- समान काम, समान वेतन
- ग्रेड पे
- अनुकंपा नियुक्ति
- मेडिकल बीमा
- चिकित्सा अवकाश
- प्रमोशन व अन्य सेवा संबंधी सुविधाएं
- पारदर्शी संविदा नीति
- स्थायीकरण की दिशा में पहल
- अन्य बुनियादी सुविधाएं
एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की मुख्य बातें:
- सुकमा जिले के 300 NHM अधिकारी-कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
- जिला अस्पताल की ओपीडी बंद, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप
- मलेरिया सीजन में ब्लड टेस्ट और अन्य जांचें प्रभावित
- गर्भवती महिलाएं और बच्चे इलाज के अभाव में परेशान
- सुकमा में एनएचएमकर्मियों के हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन