SEC की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद कांग्रेस हमलावर, कहा हमारी चिंता सही थी

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता लिस्ट सं संबंधित उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका को आधारहीन बताते हुए उस पर 2 लाख का जुर्माना लगाया. इस पर कांग्रेस ने कहा कि अदालत ने आयोग पर 2 लाख का दंड लगाकर कांग्रेस की चिंता को सही ठहराया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस हुई हमलावर: उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग पर दो लाख रुपये का दंड लगाकर उनकी चिंता को सही ठहराया है. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि 6 जुलाई 2025 को ही कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर निकाय और पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में मतदाताओं और प्रत्याशियों की दोहरी प्रविष्टियों का मुद्दा उठाया था. आयोग को स्पष्ट रूप से यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर 10 दिसंबर 2019 के आदेश का पालन नहीं हुआ, तो कांग्रेस कानूनी कदम उठाएगी.

राज्य निर्वाचन आयोग को लिया आड़े हाथ: माहरा ने कहा कि उन्होंने आयोग को यह भी बताया था कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कई मतदाताओं के नाम नगरीय मतदाता सूची में भी दर्ज हैं, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. लेकिन आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख का अर्थ दंड लगाया और कहा कि हाई कोर्ट द्वारा दोहरी वोटर लिस्ट में शामिल लोगों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक सही है. माहरा ने आगे कहा कि अदालत ने आयोग को कानून के विपरीत सर्कुलर जारी करने और आधारहीन याचिका दाखिल करने के लिए दंडित किया है.