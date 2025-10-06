ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का करनाल में हुआ जोरदार स्वागत, भाजपा और अभय चौटाला पर किया पलटवार

चंडीगढ़ जाने के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का करनाल में जोरदार स्वागत हुआ.

Narendra Singh Attack On BJP
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का करनाल में हुआ जोरदार स्वागत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 6, 2025 at 4:52 PM IST

करनालः हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का सोमवार सुबह करनाल के एनएच-44 स्थित नीलकंठ ढाबा पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और जयघोष के साथ प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत करते हुए नारे लगाए “राव नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद”.

भाजपा के आरोपों को किया खारिज: पत्रकारों से बातचीत में राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा द्वारा लगाए गए गुटबाजी के आरोपों को सिरे से नकार दिया. उन्होंने कहा कि “कांग्रेस में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है. गुटबाजी की बात करने वाली भाजपा को पहले अपने गुटों की गिनती करनी चाहिए.” राव नरेंद्र ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस आलाकमान का हर फैसला सर्वमान्य है और सभी नेता संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं.

किसानों की परेशानी पर सरकार पर निशाना: धान की खरीद में देरी को लेकर राव नरेंद्र सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा “सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है. फसल की खरीद शुरू ना करके किसानों को परेशान किया जा रहा है. ये सीधी-सीधी बेकदरी और लापरवाही है.” उन्होंने कहा कि "कांग्रेस जल्द ही इस मुद्दे पर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी ताकि सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाया जा सके."

संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती: राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "प्रदेश अध्यक्ष के चयन से पहले ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है. इससे कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा और अधिक मजबूत हुआ है. ये कदम कांग्रेस को जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा देगा. कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और आने वाले चुनावों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा.”

हरियाणा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में: राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "कांग्रेस इस समय हरियाणा में बहुत मजबूत स्थिति में है. इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 39 प्रतिशत से भी ऊपर रहा. इससे साफ है कि जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ है.”

बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर बोले: कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर राव नरेंद्र सिंह ने सकारात्मक रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि “ये यात्रा मेरे अध्यक्ष बनने से पहले तय की गई थी, लेकिन पार्टी को मजबूत करने वाला हर कदम स्वागत योग्य है. इस यात्रा से संगठन को और मजबूती मिलेगी."

अभय चौटाला के आरोपों पर पलटवार: अभय सिंह चौटाला द्वारा लगाए गए आरोपों पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा “अभय सिंह चौटाला मुझ पर तारीफ के बोल तो कहेंगे नहीं. एक मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. अगर कोई वीडियो दिखा भी रहे हैं, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. कांग्रेस जनता के मुद्दों पर फोकस कर रही है, न कि दूसरों की बयानबाजी पर.

