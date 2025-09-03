ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को सुरक्षा उपलब्ध करवाने का किया आग्रह - KESHAV MAHATO KAMLESH WRITE LETTER

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केएन त्रिपाठी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उन्हें गार्ड उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.

Former Minister KN Tripathi
पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी (Etv Bharat)
पलामू: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केएन त्रिपाठी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केएन त्रिपाठी की सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका जाहिर की है और उन्हें दो चार का गार्ड उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पत्र को पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने मीडिया के साथ साझा किया है.

केएन त्रिपाठी पर बॉडीगार्ड के साथ मारपीट का आरोप

दरअसल पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी पर अपने बॉडीगार्ड के साथ मारपीट करने और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है. आरोप लगने के बाद बॉडीगार्ड के आवेदन के आधार पर पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना में कृष्णानंद त्रिपाठी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

जीरो एफआईआर की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है. इधर मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि 2 सितंबर को कृष्णानंद त्रिपाठी के बॉडीगार्ड ने साथ जाने से इनकार कर दिया था, जिसकी जानकारी लातेहार एसपी एवं डीआईजी को दी गई थी. उन्हें कोई वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई, उन्हें अकेले ही रांची जाना पड़ा था.

केएन त्रिपाठी की सुरक्षा को बताया खतरा

केएन त्रिपाठी को सुरक्षा का खतरा है. वह सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. पूरे मामले में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने समुचित जांच करवाकर केएन त्रिपाठी को दो चार गार्ड उपलब्ध कराने की अपील की है.

